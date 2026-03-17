Rekordan broj učesnika ovogodišnje Ekonomske olimpijade u BiH

Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet (EFSA) i udruženje Liberalni forum organizuju pripremna predavanja za učesnike šeste po redu Ekonomske olimpijade, najvećeg međunarodnog takmičenja ovog tipa u Bosni i Hercegovini.

Predavanje počinju u srijedu, 18. 03. 2026. u 08:00 sati.

Izjave za medije planirane su u 08:30 sati, kada će se obratiti prodekan za nastavu prof. dr. Eldin Mehić, direktorica Liberalnog foruma Aida Hasanagić, direktor marketinga i komunikacija Raiffeisen banke BiH Nedžad Džudža, kao i predstavnici nastavnika i učenika.

Ovogodišnja Ekonomska olimpijada bilježi rekordan interes – više od 700 učenika iz 55 srednjih škola širom Bosne i Hercegovine učestvuje u ovom prestižnom takmičenju. Najuspješnijih pet takmičara imat će priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom finalu koje će se u augustu održati u antičkoj Olimpiji u Grčkoj.

Organizatori ističu da je cilj ovog projekta unapređenje ekonomske i finansijske pismenosti među mladima, što je sve važnije u savremenom svijetu brzih promjena. Učesnici će tokom pripremnih predavanja imati priliku učiti od istaknutih profesora Ekonomskog fakulteta, kao i eksperata iz ključnih finansijskih institucija i privatnog sektora.

Među predavačima su prof. dr. Adnan Efendić, prof. dr. Hatidža Jahić, doc. dr. Adnan Muminović, prof. dr. Ljiljan Veselinović, te stručnjaci iz Centralne banke BiH, Agencije za osiguranje depozita BiH, kompanije Visa i Raiffeisen banke BiH.

Ekonomska olimpijada u BiH realizuje se uz podršku brojnih institucija, uključujući Centralnu banku BiH, Agenciju za osiguranje depozita BiH, Vanjskotrgovinsku komoru BiH i Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Parlamenta FBiH, kao i partnere iz privatnog sektora.

Organizatori poručuju da ovaj događaj predstavlja važnu platformu za razvoj znanja, kritičkog mišljenja i ambicije među mladima, te pozivaju javnost i medije da budu dio priče koja promoviše izvrsnost i buduće lidere Bosne i Hercegovine.