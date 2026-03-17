Nove cijene goriva u Sarajevu: Dizel sve bliže 3,50 KM

U Sarajevo su zabilježena nova poskupljenja goriva, a cijene dizela na pojedinim pumpama približavaju se iznosu od 3,50 KM po litru.

Prema dostupnim podacima, dizel D5 trenutno se na većini prometnijih pumpi prodaje u rasponu od 3,15 KM do 3,25 KM. Najviše cijene evidentirane su na pumpama kompanije Petrol, gdje litar košta 3,25 KM, dok su Energopetrol i Hifa Oil cijene korigovali na 3,19 KM.

Podsjećamo, najniža cijena dizela do jučer iznosila je 2,84 KM po litru, što pokazuje koliko je rast bio izražen u kratkom periodu.

Kada je riječ o benzinu, Super 95 trenutno se prodaje po cijeni od 2,32 KM po litru, dok Super 98 iznosi 2,46 KM. Vozači koji koriste plin (LPG) mogu ga pronaći po najnižoj cijeni od 1,30 KM po litru.

Na gotovo svim pumpama zabilježena su poskupljenja od 0,03 KM do 0,16 KM po litru u samo jednom danu, što ukazuje na nastavak rasta cijena koji bi mogao dodatno opteretiti budžete građana.

Iako se podaci svakodnevno mijenjaju, trenutni trend jasno pokazuje da period nižih cijena goriva ostaje iza nas.