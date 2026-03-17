Blanuša pozvao Dom naroda: "Zamrznite akcize, narod mora imati hljeb, ne nove zgrade i limuzine"

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS), Branko Blanuša, uputio je apel delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH da odmah omoguće zamrzavanje akciza na gorivo.

Blanuša je naglasio da je zaštita standarda građana od inflatornog udara prioritet koji ne smije čekati, s obzirom na to da Bosna i Hercegovina ima najniže plate i penzije u Evropi.

Istakao je da država mora odustati od dijela prihoda od akciza kako bi spriječila siromaštvo, navodeći da je samo u prva dva mjeseca ove godine od PDV-a prikupljeno 84 miliona KM više nego lani, te da taj novac pripada građanima kroz niže cijene goriva.

Kritikovao je aktuelne vlasti zbog kupovine luksuznih zgrada, automobila i namještenih tendera, ističući da to ne smije biti važnije od toga da roditelji imaju za dječji vrtić ili penzioneri za osnovne namirnice.

Posebno je upozorio na tešku situaciju u poljoprivredi, jer poljoprivrednici trpe zbog enormnih poskupljenja goriva i sjetvenog materijala.

- Ako ne reagujemo sada, na jesen će i povrće postati luksuz. Institucije moraju prestati biti servis političkih elita i postati servis građana kroz pravedniju raspodjelu novca - zaključio je Blanuša.