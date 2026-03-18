Prosječna plaća u januaru: Koji sektor zarađuje najviše

Prosječna mjesečna neto plaća u Federaciji BiH u januaru ove godine iznosila je 1.671 KM.

U odnosu na decembar 2025. godine, nominalno je veća za 0,4%, dok je realno manja za 0,3%.

U poređenju sa januarem prošle godine, nominalni rast je 8,1%, a realni 4,4%, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Prosječna bruto plaća po zaposlenom u januaru ove godine iznosila je 2.614 KM.

U odnosu na isti mjesec prošle godine, nominalno je porasla za 8,3%, a realno za 4,6%, dok je u poređenju sa decembrom 2025. godine nominalno veća za 0,6%, a realno neznatno niža za 0,1%.

Sektori s najvišim plaćama

Najvišu neto platu ostvaruju zaposleni u sektoru informacija i komunikacija sa 2.355 KM, dok je najmanja zabilježena u sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva – 1.153 KM.

Većina sektora bilježi rast plata u odnosu na prošlu godinu, dok neki sektori pokazuju blagi pad u odnosu na prethodni mjesec.

Na primjer, sektor proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom imao je prosječnu neto platu od 2.285 KM u decembru 2025., a u januaru ona je iznosila 2.240 KM.

Blagi pad

Što se tiče bruto plata, najviša je i dalje u sektoru informacija i komunikacija – 3.722 KM, a najniža u hotelijerstvu i ugostiteljstvu – 1.777 KM.

Bruto plate su generalno rasle u odnosu na prethodnu godinu, dok sektori poput proizvodnje i snabdijevanja energijom bilježe blagi mjesečni pad.

Najveći nominalni rast neto i bruto plata u odnosu na prošlu godinu zabilježili su sektori umjetnost, zabava i rekreacija te javna uprava i odbrana.