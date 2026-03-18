Regionalni div ulaže 100 miliona eura, posluje i u BiH

Slovenački ministar privrede Matjaž Han i izvršni direktor Perutnine Ptuj Enver Šišić potpisali su ugovor vrijedan 21 milion evra o sufinansiranju ulaganja u robotizaciju i digitalizaciju proizvodnog procesa.

Investicija kompanije vrijedna je 99,6 miliona eura, a povećat će dodatnu vrijednost i obezbijediti nova radna mjesta. Kompanija, u vlasništvu holdinga MHP, investiciju će iskoristiti za uspostavljanje tehnološke infrastrukture za povećanje proizvodnih kapaciteta fabrike u Ptuju.

Meso i kobasice

Između ostalog, proširiće proizvodnju u segmentu mesa i kobasica. Vrijednost same investicije u mašine i opremu iznosiće gotovo 55 miliona evra. Trenutni kapaciteti omogućavaju preradu oko osam hiljada pilića na sat, a sa novim ulaganjima ta količina će biti gotovo udvostručena.

Kako je rekao ministar privrede Matjaž Han, potpisivanje ugovora predstavlja važnu prekretnicu i znak da slovenačka privreda ulaže, da kompanije razvijaju nove tehnologije i zajedno grade konkurentniju budućnost.

„Ključno je da Perutnina Ptuj sa svim svojim razvojnim odjeljenjima ostane u Sloveniji“, naglasio je Han.

Direktor Perutnine Ptuj Enver Šišić istakao je da je državna subvencija imala snažan uticaj na odluku vlasnika i uprave da prošire kapacitete u Sloveniji.

Dodao je da ovim projektom počinje jedan od najvažnijih investicionih ciklusa u istoriji kompanije.

55 miliona eura za opremu

„Stomilionska investicija nije samo odgovor na rastuće potrebe tržišta, već i jasan dokaz naše posvećenosti digitalnoj transformaciji i održivom razvoju. Uz podršku države, u Ptuju ćemo uspostaviti najmoderniji centar mesne industrije u ovom dijelu Evrope, gdje će robotizacija, automatizacija logistike i ekološki odgovorno pakovanje postaviti nove standarde kvaliteta“, rekao je Šišić.

Realizacija projekta počeće u maju 2026. godine, a očekuje se da će biti završena u aprilu 2029.

Time će se povećati produktivnost, unaprijediti kvalitet proizvoda i otkloniti uočena uska grla u proizvodnji mesa i proizvoda od peradi.

Uvođenjem ekološki prihvatljivijih materijala za pakovanje i smanjenjem potrošnje energije i vode, smanjiće se i uticaj proizvodnje na životnu sredinu, a investicija će donijeti najmanje 100 novih radnih mjesta u roku od tri godine nakon završetka.

Ambiciozni planovi

Grupa Perutnina Ptuj, koja posluje i u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a prošle godine je preuzela špansku grupu Uvesa, završila je 2025. godinu sa približno 560 miliona evra prihoda od prodaje.

Kako je rekao Šišić, veoma su zadovoljni poslovanjem u prethodnoj godini, a i za ovu su postavili ambiciozne ciljeve