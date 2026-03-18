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PRAVA BRANILACA

Vlada FBiH utvrdila nove naknade za borce i invalide

Mjesečne isplate za prvih šest mjeseci 2026. godine

Vlada FBiH. Vlada Federacije BiH

B. A.

18.3.2026

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donijela je više odluka o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Utvrđena je osnovica za određivanje visine mjesečnih naknada korisnika ove zaštite za period januar – juni 2026. godine, koja iznosi 1.171 KM. Na osnovu ovog iznosa, obračunat će se lične i porodične invalidnine, uključujući i korisnike prava stečena do 6. aprila 1992. godine.

Također, određena je i mjesečna egzistencijalna naknada za demobilizirane borce i članove njihovih porodica, koja iznosi 6,20 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama. Visina ove naknade obračunava se u skladu sa zakonom i odgovarajućim koeficijentima.

Vlada je utvrdila i osnovicu za primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za isti period, u iznosu od 939 KM. Koeficijent za obračun iznosi jedan, što omogućava redovne isplate i obračune u skladu sa zakonskim odredbama.

# FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJE BORACA I INVALIDA
# VLADA FBIH
# NAKNADE
# BORCI
# INVALIDI
# BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA
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