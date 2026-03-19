Napadi na Južni Pars podigli tenzije: Zašto je ovo plinsko polje ključno za svijet

Izraelski napad na iranska postrojenja u plinskom polju Južni Pars označio je ozbiljnu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Kao odgovor, Iran je uzvratio napadima na ključnu energetsku infrastrukturu u regiji, uključujući postrojenja u Kataru i Saudijskoj Arabiji.

Južni Pars predstavlja dio najveće svjetske rezerve prirodnog plina, koju Iran dijeli s Katarom. Procjenjuje se da ovo polje sadrži ogromne količine plina, ključne za globalno snabdijevanje energijom. Za Iran, to je glavni izvor energije, dok Katar iz svog dijela izvozi velike količine tečnog prirodnog plina širom svijeta.

Napadi su izazvali oštre reakcije arapskih zemalja, koje upozoravaju na prijetnju regionalnoj sigurnosti i globalnom tržištu energije. Posebno je pogođen industrijski grad Ras Laffan, jedno od najvažnijih čvorišta za preradu plina.

Situacija je dodatno pogoršana tenzijama oko Hormuškog moreuza, što je dovelo do rasta cijena nafte na svjetskom tržištu.

Sjedinjene Američke Države našle su se u središtu kontroverzi, nakon što su se pojavile tvrdnje o njihovoj uključenosti u napad. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je oštrim odgovorom ukoliko se sukob dodatno proširi.