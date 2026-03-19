Magazinović o Dodiku: "Ako je mjera za srpstvo zavlačenje ruke u džep, onda sam izdajnik"

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti, dok institucije, prema ocjenama stručnjaka i političara, nemaju adekvatan odgovor na poremećaje na tržištu. Dok su neke zemlje regiona već uvele konkretne mjere, u BiH su ograničenja marži pokazala ograničen efekat.

Ukidanje akciza

Šef Kluba poslanika SDP-a u Predstavničkom domu BiH Saša Magazinović predložio je izmjene Zakona o akcizama koje bi omogućile njihovo privremeno ukidanje u slučaju poremećaja na tržištu. Predstavnički dom je usvojio prijedlog, a sada se čeka odluka Doma naroda.

Magazinović smatra da postoji podrška za ovaj zakon i upozorava da bi blokada bila politički štetna.

Kritike SNSD-a

Komentarišući protivljenje SNSD-a i Milorada Dodika, Magazinović je podsjetio na ranije stavove te stranke.

- Bilo bi pošteno da Dodik kaže istinu zbog čega je protiv. Ta istina ne obuhvata ništa od onoga što je do sada rekao. Podsjećam da su 2022. godine svi delegati SNSD glasali za ukidanje svih akciza na naftne derivate, a da je Dušanka Majkić uime SNSD predložila da se ova mjera primjenjuje 30 dana. Ako su doveli enitet u situaciju skorog bankrota, ako su u potrebi da se bore za pfeninge i u toj mjeri loše stoje da ne mogu ljudima pomoći u ovoj krizi, poštenije je to reći nego davati argumente na nivou malog djeteta - kazao je Magazinović.

Sporne mjere

O Dodikovom prijedlogu povrata dijela akciza, Magazinović je bio oštar.

- Ma to je obična prevara kojom kupuje vrijeme i ublažava opravdani gnjev ljudi prema nekome ko im otvoreno poručuje da im ne želi, iako to može, pomoći snižavanjem cijena goriva i zaustavljanjem lančanih poskupljenja. Prijedlog koji je iznio je smiješan. Već ljudi prave viceve o tome. Pa kako drugačije kometarisati prijedlog da kad naspete 20 litara goriva, Dodik predlaže da vam se vratiti 60 pfeninga. Uz to, morate negdje otići po tih 60 pfeninga i logično potrošiti gorivo - dodao je.

Oštra poruka

Magazinović se osvrnuo i na lične prozivke iz SNSD-a.

- Ako je po Dodiku mjera za srpstvo zavući narodu ruku u džep, onda je u pravu da sam izdajnik. Ne želim zaista ulaziti u blato sa njim i odgovoriti mu psovkom kao jedinim načinom komunikacije koji on razumije. Nasuprot tome želim reći da takvoj vrsti komunikacije nije mjesto u javnom prostoru i da tako ne komuniciraju odgovorni ljudi - poručio je Magazinović.

Problemi provedbe

Govoreći o drugim zakonima, Magazinović je ukazao na sporu implementaciju, posebno kada je riječ o povratu PDV-a na prvu nekretninu i drugim reformama.

- Slažem se sa ocjenom da često zakoni nisu loši koliko se loše ili sporo implementiraju. Smatram da institucije gube utakmicu na tržištu radne snage i da ljudi sa zavidnim znanjem, radnim navikama i ličnim kapacitetom sve više napištaju državne institucije i pronalaze mnogo bolje plaćene poslove izvan javnog sektora. To je veliki problem sa kojim se institucije ne žele suočiti, a posljedice će biti velike. Između ostaloga i u provedbi zakona - kazao je.