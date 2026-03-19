Sindikat Nove Željezare Zenica: Najavljeno mirno okupljanje

Pedeset kompanija koje posluju s Novom Željezarom Zenica poslalo je zajedničku poruku podrške Vijeću ministara BiH, nakon višenedjeljne neizvjesnosti oko privremenih zaštitnih mjera na uvoz čelika.

Potpisnici su naglasili da je očuvanje domaće proizvodnje čelika ključno za stabilnost čitavog privrednog lanca. Ranije su sličnu reakciju izrazile i Željeznice Federacije BiH i Željeznice Republike Srpske.

Hitno donošenje privremenih zaštitnih mjera

Na hitnom sastanku održanom 17. marta u Zenici, Uprava Nove Željezare predstavila je aktuelno stanje i rizike po kontinuitet rada ako mjere ne budu usvojene. Dobavljači su se jednoglasno založili za hitno donošenje privremenih zaštitnih mjera, ističući da su njihovi prihodi, radna mjesta i dugoročna stabilnost direktno vezani za rad zeničkog giganta.

- Naravno, mogli bismo biti samo trgovci čeličnim proizvodima, sa nekoliko stotina radnika. Ali to bi značilo gašenje industrijskog lanca i prestanak rada hiljada ljudi na koje se naša proizvodnja oslanja - poručili su iz Uprave.

Zaposleno je gotovo 11.000 radnika

Prema podacima dobavljača, u sistemima najvećih partnera zaposleno je gotovo 11.000 radnika, uz godišnju ekonomsku cirkulaciju od oko 1,578 milijardi KM, što uključuje direktne tokove Nove Željezare prema dobavljačima i kupcima. Fabrika sarađuje s više od 500 malih i srednjih preduzeća širom BiH.

Uprava upozorava da proizvodnja može stati u maju, ako privremene mjere ne budu usvojene na sjednici Vijeća ministara 23. marta. Takav scenario imao bi lančane posljedice po energetiku, rudarstvo, transport, luke, industrijske servise i brojne kooperante.

Najavljeno mirno okupljanje

Partneri i Uprava ističu da ne traže privilegije ili subvencije, već elementarnu zaštitu domaće proizvodnje, kako bi proizvodi mogli biti plasirani na domaće tržište. Takva praksa, naglasili su, uobičajena je u evropskim i industrijski razvijenim zemljama.

Potpisnici pozivaju da odluka bude zasnovana na ekonomskim činjenicama i provjerljivim analizama tržišta, a ne paušalnim tvrdnjama u medijima.

Sindikat Nove Željezare Zenica najavio je mirno okupljanje 23. marta ispred Vijeća ministara BiH, kada je zakazana 106. sjednica s predviđenim II krugom glasanja o privremenim zaštitnim mjerama na uvoz čelika i proizvoda od čelika.