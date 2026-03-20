Cijene nafte blago su se spustile nakon jučerašnjih velikih fluktuacija

Azijske berze u petak su pokazale mješovite rezultate nakon jučerašnjih gubitaka na Wall Streetu, dok su cijene nafte blago pale sa ranijeg porasta na početku sukoba, spustivši se na oko 107 dolara po barelu.

Terminski indeksi na Wall Streetu trgovali su u plusu.

U četvrtak su cijene nafte snažno oscilirale – Brent, međunarodni standard, nakratko je skočio na oko 119 dolara po barelu nakon iranskih napada na naftnu i plinsku infrastrukturu u Zaljevu, koji su uslijedili nakon izraelskog udara na ključno iransko plinsko polje.

Najava odgode napada

U ranoj trgovini u petak, Brent je pao 1,6 posto, na 106,90 dolara po barelu, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) najavio odgodu daljnjih napada na iranski plinski kompleks po zahtjevu američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).

Američka WTI nafta pala je za 2 posto, na 93,63 dolara po barelu.

Treća sedmica iransko-izraelskog sukoba povećala je cijene energenata i pojačala zabrinutost zbog globalne inflacije, dok je djelomična blokada Hormuškog moreuza dodatno ograničila snabdijevanje naftom i gasom.

Američki ministar finansija Skot Bezent (Scott Bessent) spomenuo je mogućnost ukidanja sankcija za iransku naftu kako bi se smanjile cijene.

Pad cijena nafte donekle je stabilizirao tržišta.

Na azijskim berzama, Kospi u Južnoj Koreji porastao je 0,6 posto na 5.798,23 boda, dok Hang Seng u Hong Kongu pao 0,6 posto na 25.340,43 boda, a kompozitni indeks u Šangaju porastao 0,2 posto na 4.013,16 bodova.

Wall Street

Australski S&P/ASX 200 pao je 0,5 posto, a tajvanski Taiex 0,2 posto. Zbog praznika, Nikkei 225 u Japanu nije trgovao.

Na Wall Streetu su u četvrtak zabilježeni blagi padovi: S&P 500 -0,3% na 6.606,49, Dow Jones -0,4% na 46.021,43, a Nasdaq -0,3% na 22.090,69 bodova.