Saudijska Arabija objavila crni scenarij: Cijene nafte bi mogle premašiti 180 dolara po barelu

Saudijski naftni dužnosnici intenzivno procjenjuju koliko bi cijene nafte mogle porasti ako se rat u Iranu i povezani poremećaji u opskrbi uskoro ne okončaju, a njihovi zaključci izazivaju zabrinutost.

Prema osnovnom scenariju, cijene bi mogle premašiti 180 dolara po barelu ako se poremećaji nastave i nakon aprila, piše Wall Street Journal.

Iako bi se tako drastičan skok cijena na prvi pogled mogao činiti kao velika financijska dobit za kraljevstvo koje se i dalje uvelike oslanja na prihode od nafte, takav razvoj događaja smatra se vrlo problematičnim.

Cijene na toj razini mogle bi izazvati globalnu recesiju ili potaknuti dugoročne promjene u navikama potrošača, što bi u oba slučaja dovelo do uništenja potražnje za naftom. Uz to, Saudijska Arabija riskirala bi da je se percipira kao ratnog profitera u sukobu koji nije započela.

- Saudijska Arabija načelno ne voli nagle skokove cijena nafte jer oni dugoročno stvaraju nestabilnost na tržištu. Za Saudijce je idealna situacija umjeren rast cijena uz očuvanje stabilnog tržišnog udjela - izjavio je Umer Karim, analitičar saudijske vanjske politike i geopolitike iz Centra za istraživanje i islamske studije kralja Faisala.

Državna naftna kompanija Saudi Aramco, koja je zadužena za proizvodnju, prodaju i formiranje cijena, odbila je komentirati ove procjene.