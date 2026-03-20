Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVE PROCJENE

Saudijska Arabija objavila crni scenarij: Cijene nafte bi mogle premašiti 180 dolara po barelu

Cijene na toj razini mogle bi izazvati globalnu recesiju ili potaknuti dugoročne promjene u navikama potrošača

Očekuje se poskupljenje nafte. Platforma X

Dž. R.

20.3.2026

Saudijski naftni dužnosnici intenzivno procjenjuju koliko bi cijene nafte mogle porasti ako se rat u Iranu i povezani poremećaji u opskrbi uskoro ne okončaju, a njihovi zaključci izazivaju zabrinutost. 

Prema osnovnom scenariju, cijene bi mogle premašiti 180 dolara po barelu ako se poremećaji nastave i nakon aprila, piše Wall Street Journal.

Iako bi se tako drastičan skok cijena na prvi pogled mogao činiti kao velika financijska dobit za kraljevstvo koje se i dalje uvelike oslanja na prihode od nafte, takav razvoj događaja smatra se vrlo problematičnim. 

Cijene na toj razini mogle bi izazvati globalnu recesiju ili potaknuti dugoročne promjene u navikama potrošača, što bi u oba slučaja dovelo do uništenja potražnje za naftom. Uz to, Saudijska Arabija riskirala bi da je se percipira kao ratnog profitera u sukobu koji nije započela.

- Saudijska Arabija načelno ne voli nagle skokove cijena nafte jer oni dugoročno stvaraju nestabilnost na tržištu. Za Saudijce je idealna situacija umjeren rast cijena uz očuvanje stabilnog tržišnog udjela - izjavio je Umer Karim, analitičar saudijske vanjske politike i geopolitike iz Centra za istraživanje i islamske studije kralja Faisala. 

Državna naftna kompanija Saudi Aramco, koja je zadužena za proizvodnju, prodaju i formiranje cijena, odbila je komentirati ove procjene.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# NAFTA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.