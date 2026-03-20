OFAC produžio licencu NIS-u do 17. aprila

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila.

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je produžetak licence za gotovo mjesec dana posebno važan u ovom trenutku kada cijene nafte skaču na berzama iz dana u dan.

- Rafinerija u Pančevu nastavlja da radi i snabdijevanje će ostati pouzdano. Građani ne treba da brinu, nema potrebe za pravljenjem zaliha, imamo dovoljno naftnih derivata - kazala je Đedović Handanović.

Ona je ukazala da nije bilo nestašica na tržištu uprkos tome što je više od godinu dana otežano poslovanje NIS-u, kao i činjenici da gotovo 100 dana u Srbiju nije stizala sirova nafta, saopćeno je iz resornog ministarstva.

Kompanija NIS zatražila je 12. marta od OFAC-a novu posebnu licencu kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i poslije 20. marta, kada ističe važenje prethodne licence izdate 20. februara. Ovom licencom NIS-u je bilo omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući uvoz i preradu nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdijevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

OFAC je ranije izdao licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a sa važenjem do 24. marta.

Američki OFAC uveo je sankcije NIS-u 9. oktobra prošle godine zbog većinskog ruskog vlasništva. U toku su pregovori između "Gaspromnjefta" i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u.