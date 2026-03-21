Naftni gigant prodao ključnu rafineriju u Njemačkoj: 1.800 radnika prelazi kod novog vlasnika rafinerije

Britanska energetska kompanija BP nastavlja reorganizaciju poslovanja prodajom svoje velike rafinerije u Njemačkoj, što je dio šire strategije smanjenja troškova i pojednostavljenja poslovanja.

Riječ je o rafineriji u Galserkišen (Gelsenkirchen), jednom od najvećih industrijskih postrojenja u zemlji, koja godišnje prerađuje oko 12 miliona tona sirove nafte, piše Biznis.info. Postignut je dogovor s investicionom grupom Klesch, dok vrijednost transakcije nije objavljena. Očekuje se da će BP ovom prodajom smanjiti operativne troškove za približno milijardu dolara godišnje.

Dio šire strategije

Ova prodaja dio je ambicioznog plana BP-a da do 2027. godine proda imovinu ukupne vrijednosti oko 20 milijardi dolara, smanji dug i fokusira se na profitabilnije segmente. Nakon transakcije, kompanija je povećala cilj smanjenja troškova na 6,5–7,5 milijardi dolara, što je oko 30% troškova iz 2023. godine. Do sada je BP realizovao ili najavio prodaju imovine vrijednu više od 11 milijardi dolara, uključujući raniju prodaju dijela poslovanja poput brenda Castrol.

Šta prodaja znači

Rafinerija u Gelserkišenu zapošljava oko 1.800 radnika, koji bi trebali prijeći kod novog vlasnika nakon završetka transakcije u drugoj polovini 2026. godine. BP ovom prodajom želi: pojednostaviti strukturu poslovanja , smanjiti izloženost kompleksnim rafinerijskim operacijama, povećati novčane tokove i profitabilnost.

Promjena strategije

Prodaja dolazi u trenutku kada BP prolazi kroz širu transformaciju, nakon što prethodni pokušaji ulaganja u zelenu energiju nisu donijeli očekivane finansijske rezultate. Kompanija sada ponovno stavlja veći fokus na tradicionalni sektor nafte i gasa, uz smanjenje troškova i prodaju manje profitabilnih dijelova poslovanja.

Ovaj potez označava novu fazu poslovanja BP-a – jednostavniju, ali fokusiranu na profit i stabilne novčane tokove, u vremenu velikih promjena na globalnom energetskom tržištu.