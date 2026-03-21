Vlada Crne Gore donijela maksimalne mjere: Umjesto 31, dizel skuplji svega četiri centa

Vlada Crne Gore na telefonskoj sjednici u petak donijela je maksimalne mjere ograničavanja cijene goriva i smanjila obračunsko razdoblje s 15 na 7 dana, prenosi Radiotelevizija Crne Gore.

Mjera je utvrđena nakon intenzivne komunikacije i detaljnih analiza s nadležnim resorima energetike i finansija, kao i predstavnicima naftnih kompanija i ekspertima EU.

I pored značajnog gubitka državnih prihoda po ovom osnovu, na koje je ukazalo resorno Ministarstvo finansija, u cilju zaštite interesa građana i privrede, crnogorska Vlada se odlučila na maksimalno moguću mjeru.

U praksi to znači da će cijena dizela, koji predstavlja 86 posto ukupne potrošnje, umjesto za 31 cent porasti za samo četiri centa. Tako će cijena dizela od utorka biti 1,54 eura umjesto 1,81 eura, dok će se litar benzina plaćati 1,51 eura umjesto 1,68 eura.

Uz ove mjere, građani Crne Gore će nastaviti da plaćaju gorivo po cijenama koje su među najpovoljnijim u Evropi.

Na ovaj način preduprijeđen je, ne samo rast cijena goriva, već i svih drugih proizvoda čija cijena zavisi od cijene naftnih derivata.