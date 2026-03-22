Dnevno ograničenje: 50 litara po osobi, 200 litara za firme, moguće i restriktivnije mjere

U Sloveniji je uvedeno ograničenje prodaje goriva na benzinskim pumpama kako bi se spriječili problemi u snabdijevanju izazvani izraelsko-američkim napadom na Iran. Privatnim osobama ograničeno je sipanje na 50 litara dnevno, dok pravne osobe i pojedinci koji se bave privredom mogu sipati do 200 litara.

Ograničenja ostaju na snazi dok ne bude donesena drugačija odluka.

Vlada je pozvala distributere da koordiniraju isporuke goriva od skladišta do pumpi, a trgovci moraju redovno dostavljati izvještaje o stanju zaliha.

Na osnovu tih podataka, vlada će odlučiti o eventualnim dodatnim mjerama.

Premijer Robert Golob naglasio je da se ograničenja posebno odnose na strane državljane, a trgovci su dobili preporuku da pripreme posebne mjere u tom smislu.