SAD pokreće inicijativu, Ginkel se sastao s Košarcem: BiH bi mogla uskoro uvoziti američki gas preko terminala Krk

Pokretanje pregovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o sporazumu za uvoz američkog gasa preko LNG terminala na Krku trenutno je u fokusu aktivnosti Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.

Tim povodom otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH, Džon Ginkel, sastao se s ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac.

Iz Američke ambasade je nakon sastanka saopćeno da je jačanje energetske sigurnosti Bosne i Hercegovine jedan od ključnih prioriteta SAD-a, te da takvi projekti donose konkretne koristi građanima.

Tokom razgovora razmatrani su naredni koraci u vezi s ekonomskim i energetskim prioritetima, među kojima je i pokretanje pregovora s Hrvatskom o sporazumu koji bi omogućio uvoz američkog gasa iz LNG terminala na Krku, putem planiranog gasovoda Južna interkonekcija.

Kako su naveli iz Ambasade, Sjedinjene Američke Države namjeravaju nastaviti saradnju s institucijama koje rade na jačanju energetske sigurnosti BiH, otvaranju tržišta za američki ukapljeni prirodni gas te proširenju ekonomskih odnosa između dvije zemlje.

Podsjećaju da je Ambasada SAD-a u proteklom periodu održala niz sastanaka s domaćim zvaničnicima, posebno na nivou Federacije BiH, gdje je potrebno riješiti većinu zakonskih pitanja vezanih za realizaciju projekta Južne interkonekcije. Ginkel je, osim toga, razgovarao i s predstavnicima vlasti u BiH i Hrvatskoj.