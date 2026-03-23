Bila je dovoljna jedna Trampova rečenica i cijene su širom svijeta popadale kao kruške!

Nedugo nakon što je Tramp najavio obustavu napada na iransku energetsku infrastrukturu, cijene nafte su pale. Prema zvaničnim podacima s berze, cijene nafte smanjile su se za više od 13 posto. Brent sirova nafta pala je za oko 17 dolara, odnosno 15 posto, na najniži nivo u sedmici od 96 dolara po barelu.

Američka nafta West Texas Intermediate smanjila je cijenu za 13 dolara, ili oko 13,5%, na najniži nivo u sedmici od 85,28 dolara. Osim nafte, u padu su i cijene gasa.

Također, fjučersi na berzi naglo su porasli nakon što je Tramp izjavio da su SAD i Iran vodili produktivne razgovore.

Fjučersi Dow Jones Industrial Average-a skočili su za 1.130 bodova, ili 2,5%. Fjučersi S&P 500 porasli su za 2,3%, a fjučersi Nasdaq-100 dodali su 2,2%. Prije Trampovih komentara, fjučersi su ukazivali na daljnje gubitke za tržišta kapitala, koja su bila pod pritiskom zbog naglog rasta cijena nafte i neizvjesnosti oko završetka sukoba sa Iranom.

Razgovori s Iranom

Tramp je u svojoj objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da je imao odlične razgovore s Iranom.

- Na osnovu tona i pravca ovih dubokih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom sedmice, dao sam instrukcije Ministarstvu rata da odgodi sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana, pod uslovom da tekući sastanci budu uspješni - rekao je Tramp.

Eskalacija tokom vikenda

Trampova objava uslijedila je u trenutku kada je rat sa Iranom ušao u petu sedmicu, a tenzije su eskalirale tokom vikenda. Tramp je prijetio napadom na iranske elektrane ako se Hormuški moreuz – ključna ruta za transport nafte i drugih energetskih proizvoda – ponovo ne otvori. Iran je odgovorio da će ciljati američku infrastrukturu, uključujući energetska postrojenja i postrojenja za