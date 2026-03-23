Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PAD CIJENA NAFTE I PLINA

Bila je dovoljna jedna Trampova rečenica i cijene su širom svijeta popadale kao kruške!

Brent sirova nafta pala je za oko 17 dolara, odnosno 15 posto, na najniži nivo u sedmici od 96 dolara po barelu

Donald Tramp. AP

M. Až.

23.3.2026

Nedugo nakon što je Tramp najavio obustavu napada na iransku energetsku infrastrukturu, cijene nafte su pale. Prema zvaničnim podacima s berze, cijene nafte smanjile su se za više od 13 posto. Brent sirova nafta pala je za oko 17 dolara, odnosno 15 posto, na najniži nivo u sedmici od 96 dolara po barelu.

Američka nafta West Texas Intermediate smanjila je cijenu za 13 dolara, ili oko 13,5%, na najniži nivo u sedmici od 85,28 dolara. Osim nafte, u padu su i cijene gasa.

Također, fjučersi na berzi naglo su porasli nakon što je Tramp izjavio da su SAD i Iran vodili produktivne razgovore.

Fjučersi Dow Jones Industrial Average-a skočili su za 1.130 bodova, ili 2,5%. Fjučersi S&P 500 porasli su za 2,3%, a fjučersi Nasdaq-100 dodali su 2,2%. Prije Trampovih komentara, fjučersi su ukazivali na daljnje gubitke za tržišta kapitala, koja su bila pod pritiskom zbog naglog rasta cijena nafte i neizvjesnosti oko završetka sukoba sa Iranom.

Razgovori s Iranom

Tramp je u svojoj objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da je imao odlične razgovore s Iranom.

- Na osnovu tona i pravca ovih dubokih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom sedmice, dao sam instrukcije Ministarstvu rata da odgodi sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana, pod uslovom da tekući sastanci budu uspješni - rekao je Tramp.

Eskalacija tokom vikenda

Trampova objava uslijedila je u trenutku kada je rat sa Iranom ušao u petu sedmicu, a tenzije su eskalirale tokom vikenda. Tramp je prijetio napadom na iranske elektrane ako se Hormuški moreuz – ključna ruta za transport nafte i drugih energetskih proizvoda – ponovo ne otvori. Iran je odgovorio da će ciljati američku infrastrukturu, uključujući energetska postrojenja i postrojenja za

# PLIN
# NAFTA
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.