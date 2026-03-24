Evropsko vino, čokolada i automobili postaju jeftiniji u Australiji zbog trgovinskog sporuma

Evropska unija i Australija postigle su dugo očekivani trgovinski sporazum kojim će se ukinuti carine i proširiti trgovina u nizu sektora, ali je australska mesna industrija izrazila nezadovoljstvo zbog skromnih kvota za izvoz.

Sporazum, koji je pregovaran gotovo deset godina, predviđa da Australija ukine carinu od pet posto na uvoz evropskih proizvoda, uključujući automobile BMW i Mercedes, modne artikle, hranu i pića, piše The Guardian.

EU će ukinuti carine na uvoz australskih proizvoda poput kritičnih minerala, industrijskih artikala i brojnih mliječnih proizvoda.

Australski proizvođači moći će zadržati naziv "prosecco" za domaću prodaju, ali će ga morati postupno ukinuti za izvoz u narednih deset godina. Isto važi i za nazive "parmesan" i "kransky", dok će se imena poput "feta", "romano" i "gruyere" morati ukinuti.

Međutim, crveno meso dobilo je znatno niže kvote od očekivanih, dodatnih 30.600 tona govedine i 25.000 tona ovčijeg mesa godišnje, što je daleko ispod ponuda koje su dobile zemlje poput Novog Zelanda.

- Australski sektor crvenog mesa je duboko razočaran ovim ishodom - rekao je Andrew McDonald, predsjednik radne grupe za pristup tržištu Evropske unije.

Premijer Anthony Albanese sporazum je nazvao "win-win" rješenjem za obje strane, dok je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen istaknula da sporazum donosi stabilnost i predvidljivost u vrijeme globalnih neizvjesnosti.

Pored trgovine, Australija i EU dogovorile su jačanje vojne saradnje, uključujući kibernetičku sigurnost i borbu protiv terorizma, te proširenje istraživačkih veza.