Azijske zemlje uvode vanredne mjere zbog energetske krize

Azijske zemlje uvode vanredne mjere dok se globalna energetska kriza nastavlja pogoršavati. Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung najavio je novi sistem za hitno reagovanje u vanrednim situacijama, pozivajući građane da aktivno učestvuju u štednji električne energije.

Također je zahtijevao od benzinskih pumpi da sarađuju s vladinim ograničenjima cijena nafte u odnosu na rafinerije, te od građana da smanje svoju potrošnju električne energije.

Vlada radi i na očuvanju trenutnih cijena električne energije, budući da je jedini dobavljač struje u zemlji državna agencija.

Filipinski regulator energetskog tržišta (Filipinski regulator energetskog tržišta) saopćio je da je do daljnjeg obustavio veleprodajno tržište električne energije, navodeći rizike u snabdijevanju gorivom i nestabilnost cijena kao glavni razlog.

Na Tajlandu je izbila panična kupovina nakon što je vlada najavila smanjenje subvencija na cijene nafte.