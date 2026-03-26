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NOVI SISTEM

Azijske zemlje uvode vanredne mjere zbog energetske krize

Vlada radi i na očuvanju trenutnih cijena električne energije, budući da je jedini dobavljač struje u zemlji državna agencija

Također je zahtijevao od benzinskih pumpi da sarađuju s vladinim ograničenjima cijena nafte u odnosu na rafinerije. Platforma X

A. O.

26.3.2026

Azijske zemlje uvode vanredne mjere dok se globalna energetska kriza nastavlja pogoršavati. Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung najavio je novi sistem za hitno reagovanje u vanrednim situacijama, pozivajući građane da aktivno učestvuju u štednji električne energije.

Također je zahtijevao od benzinskih pumpi da sarađuju s vladinim ograničenjima cijena nafte u odnosu na rafinerije, te od građana da smanje svoju potrošnju električne energije.

Vlada radi i na očuvanju trenutnih cijena električne energije, budući da je jedini dobavljač struje u zemlji državna agencija.

Filipinski regulator energetskog tržišta (Filipinski regulator energetskog tržišta) saopćio je da je do daljnjeg obustavio veleprodajno tržište električne energije, navodeći rizike u snabdijevanju gorivom i nestabilnost cijena kao glavni razlog.

Na Tajlandu je izbila panična kupovina nakon što je vlada najavila smanjenje subvencija na cijene nafte.

# BIZNIS
# JUŽNA KOREJA
# STRUJA
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