OpenAI: Gašenje aplikacije Sora zaustavilo planirani milijarderski dogovor s Diznijem

OpenAI je objavom gašenja aplikacije za generisanje videa Sora ujedno okončao i planirano partnerstvo s Disneyjem vrijedno milijardu dolara, prenose brojni mediji.

Trogodišnji ugovor

Time je propao planirani trogodišnji ugovor o licenciranju Disneyjevih sadržaja, koji je bio podložan konačnim korporativnim odobrenjima i standardnim uslovima zatvaranja.

Disney je u izjavi medijima naveo da poštuje odluku OpenAI-ja da se povuče iz projekta Sora i fokusira na druge prioritete, naglašavajući važnost odgovornog pristupa novim tehnologijama i zaštite intelektualnog vlasništva.

Disney i OpenAI i dalje razgovaraju o mogućim alternativnim oblicima saradnje ili ulaganja.

Prema ranijim planovima, više od 200 Disneyjevih likova trebalo je biti dostupno za generisanje video sadržaja u Sori, a Disney je istovremeno planirao milijardu dolara ulaganja u OpenAI.

Ipak, novac nikada nije promijenio vlasnika, a dogovor nikada nije realizovan jer je OpenAI promijenio strateški pravac.

Reakcija Holivuda

Najava partnerstva u decembru izazvala je zabrinutost u Holivudu (Hollywood) zbog potencijalnog uticaja na fizičke glumce i ljudski kreirani sadržaj.

Tada je izvršni direktor Disneya, Bob Iger, najavio mogućnost da Sora-generisani sadržaj bude prikazivan na Disney+, dok je Sam Altman iz OpenAI-ja naglasio veliku zainteresovanost korisnika za Disneyjeve likove.