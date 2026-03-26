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TEHNOLOGIJA I POSLOVANJE

OpenAI: Gašenje aplikacije Sora zaustavilo planirani milijarderski dogovor s Diznijem

Disney i OpenAI i dalje razgovaraju o mogućim alternativnim oblicima saradnje ili ulaganja

Sora. Wikipedia

B. S.

26.3.2026

OpenAI je objavom gašenja aplikacije za generisanje videa Sora ujedno okončao i planirano partnerstvo s Disneyjem vrijedno milijardu dolara, prenose brojni mediji. 

Trogodišnji ugovor

Time je propao planirani trogodišnji ugovor o licenciranju Disneyjevih sadržaja, koji je bio podložan konačnim korporativnim odobrenjima i standardnim uslovima zatvaranja.

Disney je u izjavi medijima naveo da poštuje odluku OpenAI-ja da se povuče iz projekta Sora i fokusira na druge prioritete, naglašavajući važnost odgovornog pristupa novim tehnologijama i zaštite intelektualnog vlasništva. 

Disney i OpenAI i dalje razgovaraju o mogućim alternativnim oblicima saradnje ili ulaganja.

Prema ranijim planovima, više od 200 Disneyjevih likova trebalo je biti dostupno za generisanje video sadržaja u Sori, a Disney je istovremeno planirao milijardu dolara ulaganja u OpenAI. 

Ipak, novac nikada nije promijenio vlasnika, a dogovor nikada nije realizovan jer je OpenAI promijenio strateški pravac.

Reakcija Holivuda

Najava partnerstva u decembru izazvala je zabrinutost u Holivudu (Hollywood) zbog potencijalnog uticaja na fizičke glumce i ljudski kreirani sadržaj. 

Tada je izvršni direktor Disneya, Bob Iger, najavio mogućnost da Sora-generisani sadržaj bude prikazivan na Disney+, dok je Sam Altman iz OpenAI-ja naglasio veliku zainteresovanost korisnika za Disneyjeve likove.

U međuvremenu, pažnja Holivuda preusmjerila se na nove AI video aplikacije poput SeeDance 2.0, koja je postala viralna zahvaljujući detaljnim i realističnim videima poznatih likova.

Pravni koraci

Disney je reagovao pravnim koracima protiv SeeDancea, Googlea i drugih kompanija, navodeći da su njihovi AI modeli koristili zaštićene sadržaje bez dozvole.

Sora je nakon oktobarskog lansiranja brzo postala popularna na mobilnim platformama, ali interes je ubrzo opao.

Prema procjenama Appfigures Intelligence, broj preuzimanja pao je sa 3,3 miliona u novembru na oko 1,1 milion u februaru, a bruto prihod aplikacije od 11,7 miliona preuzimanja iznosio je tek 2,14 miliona dolara, što je zanemarivo za kompaniju veličine OpenAI-ja s obzirom na visoke troškove generisanja AI videa.

# DISNEY
# OPENAI
# SAM ALTMAN
# SORA
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