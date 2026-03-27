Mozzart: Manje kladionica, radnih mjesta i prihoda za državu, više političkih poena za neuspjele političare

Posljednjih dana ponovo svjedočimo pokušajima da se tema igara na sreću koristi za prikupljanje jeftinih političkih poena. Iza bombastičnih naslova i moralisanja često se prećutkuju činjenice koje ne odgovaraju političkim kampanjama.

Podaci jasno pokazuju da sektor igara na sreću u Federaciji BiH već prolazi kroz ozbiljno smanjenje. Broj kladionica je u samo dvije godine pao sa 1.930 na 1.602, što je pad od 328 poslovnica, odnosno od oko 17 posto. Istovremeno je broj zaposlenih smanjen sa 4.611 na 3.846, dakle ugašeno je 765 radnih mjesta. To nisu apstraktne brojke. To su konkretni ljudi, konkretne porodice i konkretna radna mjesta koja zavise od ove djelatnosti.

Zato je potpuno neodgovorno voditi političku kampanju na način da se cijela industrija predstavlja isključivo kao društveni problem, bez ikakvog uvida u njenu ekonomsku dimenziju. Ako se nastavi sa pritiscima, zabranama i populističkim porukama, posljedice neće snositi političari koji danas dijele lekcije, nego radnici koji će ostati bez posla i država koja će ostati bez značajnih prihoda.

Posebno je važno reći da ovaj sektor nije izvan sistema. Naprotiv, riječ je o djelatnosti koja je zakonski uređena, nadzirana i koja generiše prihode za budžete, a dio tih sredstava se dalje raspoređuje za finansiranje različitih programa i projekata u Federaciji BiH. Kada neko traži dodatna ograničenja bez ozbiljne analize, onda mora otvoreno reći i koga je spreman ostaviti bez radnog mjesta i kojih javnih sredstava je spreman da se odrekne.

Naravno da bi svako društvo trebalo odgovorno razgovarati o igrama na sreću. Ali odgovorna politika ne znači lov na jednu djelatnost zbog dnevnih političkih potreba. Odgovorna politika znači regulaciju, kontrolu i očuvanje legalnog tržišta, a ne medijske hajke i stvaranje atmosfere u kojoj se zanemaruju ekonomske činjenice.

Zato ova tema ne smije biti sredstvo za politički marketing. Kada se podvuče crta, jasno je da svako dalje stezanje bez ozbiljne strategije znači manje legalnih poslovnica, manje radnih mjesta i manje novca za budžet. A to nije odgovorna politika — to je čist populizam.

Mozzart