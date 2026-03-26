Hitan sastanak u Novoj Željezari Zenica: Traži se odgovornost i reakcija donosilaca odluka, BiH ne smije ostati bez svog čelika

Nova Željezara Zenica (NŽZ), nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine početkom ove sedmice definitivno odbacilo uvođenje privremenih mjera za zaštitu domaće proizvodnje čelika, sazvala je danas sastanak o temi "Šta dalje?“.

Sastanku su se odazvali predstavnici svih nivoa vlasti, sindikata te kompanija koje surađuju s NŽZ-a. Menadžer za komunikacije NŽZ-a Alena Kahrimanović istakla je kako su do sada samo govorili o izazovima za očuvanje proizvodnje čelika u Zenici i BiH, ali da sada već govore o ozbiljnom problemu u kojem se nalaze.

Negativna odluka

Nije im jasno zašto je donesena negativna odluka, kada su svoju saglasnost dale i obje entitetske vlade.

- Da li zbog nekih viših političkih ili pojedinačnih interesa i principa, mi ne znamo odgovor na to pitanje. Ali, ono s čim smo svi mi koji radimo u ovoj fabrici saglasni, a vjerujem i naši dobavljači koji su uvezani u ovaj privredni lanac, jeste da su nam takvi, viši principi, savili kičmu. Mi smo dali sve od sebe - poručila je Kahrimanović.

Probem je dugogodišnji te ni prethodni vlasnici nisu bili neuspješni u nastojanju da zaštite domaći čelik, koji bi se u tom gradu, a samim time i u BiH, prestao proizvoditi još prošle godine da nisu došli novi vlasnici.

Zbog prošlogodišnjeg minusa od 97 miliona KM, kompanija je zatražila pokretanje stečajnog postupka, u kojem, kako je najavio generalni direktor i suvlasnik Ahmed Hamzić, žele izvršiti reorganizaciju preduzeća.

Sporni ugovori

Naglašava kako je to bila njegova obaveza, jer su analize pokazale mnoge sporne ugovore, ali i da ne žele ići u likvidaciju preduzeća.

- Još jednom apelujem na Vijeće ministara BiH da odluku koju su donijeli, o njoj dobro razmisle. Koju težinu te odluke neko nosi. Treba neko da ima i odgovornost - istakao je.

Kako je dodao dalje, ne mogu proizvoditi robu koju ne mogu prodati, jer je na tržištu puno uvoznog i od svojih država subvencioniranog čelika. To će utjecati na opstanak ove i kompanija povezanih s NŽZ-a. Odluka je trebala samo biti tehnička, jer su za njeno donošenje bili ispunjeni svi zakonski uvjeti te pribavljenje sve saglasnosti.

Sabotirani od Grada Zenica

Hamzić kaže da podršku nisu imali ni od gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, s kojim su prošle godine imali nekoliko sastanaka i obećanja da će biti podržani, ali danas nije došao ni na sastanak niti je poslao svoje saradnike. Cijelo su vrijeme, kako tvrdi, bili sabotirani od Grada Zenica.

- Interesi Gradske uprave su da se problemi ne iznesu, da se drže u tajnosti. Ako Željezara stane, Grad neće imati grijanja po onoj cijeni po kojoj ga trenutno ima. Građani će morati plaćati pet puta skuplje grijanje nego što sada plaćaju - kazao je Hamzić.

Predsjednik Sindikata NŽZ-a Rašid Fetić istakao je kako nije optimista, navodći kako ključni ljudi iz Federacije BiH i Vijeća ministara BiH nisu došli na sastanak u Zenicu.

- Hvala svima na podršci, ali mislim da je podrška poprilično zakasnila. Smatram da smo mi na koljenima, da se nama odbrojava - ocijenio je Fetić.

Naredni koraci

O narednim sindikalnim koracima, dodao je, razmišljat će nakon što održe sastanak s predstavnicima sindikata željezničara FBiH i RS-a.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, koji je prisustvovao današnjem sastanku, također je apelirao na Vladu FBiH i Vijeće ministara da pomognu da se očuva proizvodnja čelika, koja je strateška za državu, a ZDK-u omogućava pozitivne ekonomske pokazatelje.

Podršku osiguranju podrške i očuvanju jedine fabrike čelika u BiH, dali su i predstavnici privrednih komora FBiH i RS-a, koji su istakli kako se radi o kompaniji koja velikom broju drugih sektora osigurava sigurnost snabdijevanja neophodnog repromaterijala za njihov rad.