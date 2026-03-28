Bh. proizvođač artiljerije potpisao najveći ugovor u 30 godina

Direktor kompanije BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik Besim Belegić saopštio je da je ova firma potpisala najveći ugovor u posljednjih 30 godina.

– Proteklih mjeseci intenzivno sam vodio razgovore sa više poslovnih partnera vezano za ugovaranje novih poslova. Prvi rezultati već dolaze. Prije tri dana potpisao sam ugovor vrijedan preko 33 miliona eura. To je najveći ugovor potpisan u posljednjih 30 godina – naveo je Belegić, piše Biznisinfo.ba.

Osim navedenog ugovora, kako dodaje, potpisano je još nekoliko ugovora manje vrijednosti.

Nova radna mjesta

– Sve ovo ima za posljedicu proširivanje proizvodnih kapaciteta te zapošljavanje novih radnika. Uskoro ćemo raspisati konkurs za prijem 50 novih radnika, kao što sam najavio prije nekoliko mjeseci – kazao je Belegić.

Ovo predstavlja veliki iskorak za BNT-TMiH s obzirom na činjenicu da je kompanija prije nešto više od tri godine bila pred gašenjem, kada je oko 300 radnika trebalo ostati bez posla.