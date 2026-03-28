Bh. proizvođač artiljerije potpisao najveći ugovor u 30 godina

Direktor kompanije BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik Besim Belegić saopštio je da je ova firma potpisala najveći ugovor u posljednjih 30 godina.
– Proteklih mjeseci intenzivno sam vodio razgovore sa više poslovnih partnera vezano za ugovaranje novih poslova. Prvi rezultati već dolaze. Prije tri dana potpisao sam ugovor vrijedan preko 33 miliona eura. To je najveći ugovor potpisan u posljednjih 30 godina – naveo je Belegić, piše Biznisinfo.ba.
Osim navedenog ugovora, kako dodaje, potpisano je još nekoliko ugovora manje vrijednosti.
Nova radna mjesta
– Sve ovo ima za posljedicu proširivanje proizvodnih kapaciteta te zapošljavanje novih radnika. Uskoro ćemo raspisati konkurs za prijem 50 novih radnika, kao što sam najavio prije nekoliko mjeseci – kazao je Belegić.
Ovo predstavlja veliki iskorak za BNT-TMiH s obzirom na činjenicu da je kompanija prije nešto više od tri godine bila pred gašenjem, kada je oko 300 radnika trebalo ostati bez posla.
– Zahvaljujući koordiniranim aktivnostima Vlade FBiH na čelu sa Nerminom Nikšićem, ministra industrije, energije i rudarstva Vedrana Lakića te uprave i svih uposlenika BNT-TMiH, uspjeli smo sačuvati sva radna mjesta te zaposliti dodatnih 200 radnika – zaključio je Belegić.
Lani imali rekordne prihode
Ove dobre vijesti nadovezuju se na ranije informacije koje je objavio BiznisInfo.ba, prema kojima je BNT prošle godine ostvario najbolji poslovni rezultat u posljednje tri decenije.
Ukupni prihodi kompanije lani su iznosili 41,8 miliona KM, što predstavlja nastavak rasta u odnosu na godinu ranije kada su iznosili 34,7 miliona KM. Rashodi su porasli sa 32,3 miliona KM na 37,3 miliona KM u istom periodu.
Grafikon poslovanja kompanije BNT-TMiH koji prikazuje ukupne prihode, rashode i dobit u 2025. i 2024. godini u milionima KM.
Dobit firme lani je iznosila 4,5 miliona KM, dok je godinu ranije bila 2,4 miliona KM.
Jedna od ključnih kompanija
BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik se sve jasnije profilira kao jedna od vodećih kompanija domaće namjenske industrije.
Kompanija je specijalizirana za proizvodnju:
minobacača
haubica
ručnih bacača
bestrzajnih topova
tenkovskih i avionskih topova
drugih sofisticiranih borbenih sistema.
Podsjetimo, BNT je tokom 2025. godine napravio i značajan tehnološki iskorak – proizveden je prvi dron.
Međutim, početkom ove godine ministar Staša Košarac donio je rješenje kojim se kompaniji oduzima dozvola za proizvodnju dronova zbog, kako je naveo, kršenja Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme.