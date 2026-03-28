Izvršni direktor američkog lanca restorana: Isplatio sam bonus radnicima kako ne bih bio upucan u leđa

Džeri Marel (Jerry Murrell), izvršni direktor američkog lanca restorana brze hrane Five Guys, izjavio je da je svojim radnicima isplatio bonus od 1,5 miliona dolara (2,55 miliona KM) jer "nije želio da ga neko upuca", nakon što je kompanija nedavno zabrljala promotivnu akciju "kupi jedan, dobiješ jedan gratis".

U intervjuu za američki poslovni list Fortune nije dodatno pojasnio ovu izjavu.

Ova izjava uslijedila je nešto više od godinu dana nakon što je Brajan Tompson (Brian Thompson), izvršni direktor kompanije za zdravstveno osiguranje UnitedHealthcare, ubijen na ulici u New Yorku. Veliki dio javnosti u Sjedinjenim Američkim Državama smatra da je to ubistvo reakcija na profitom vođeno američko zdravstvo.

Razlog intervjua Fortunea s Džerijem Marelom bila je promotivna akcija lanca restorana kojim rukovodi, povodom 40 godina postojanja kompanije. Akcija je bila mnogo popularnija nego što je lanac očekivao.

Naime, mobilna aplikacija Five Guys (Five Guys) srušila se dok su kupci pokušavali iskoristiti promociju, a mnogi preopterećeni restorani ranije su prekinuli akciju, što je izazvalo oštre reakcije kupaca.

Kritike su bile toliko snažne da je Five Guys (Five Guys) 18. februara javno izvinio, a naknadno to ponovio 9. marta, kada je četverodnevna promocija ponovo pokrenuta.

Džeri Marel je u razgovoru za Fortune rekao da je radnicima u 1.500 restorana isplatio bonus od ukupno 1,5 miliona dolara, kako bi nadoknadio štetu nastalu haosom tokom promotivne akcije.

- Nisam želio da me iko upuca u leđa ili nešto slično jer smo stvarno zabrljali. Nismo imali pojma da ćemo dobiti toliki odziv - naglasio je.

U šali je dodao da mu je draže da zaposleni dobiju bonus nego da njegova supruga dobije novu bundu.

- Ona me i dalje gleda kao da sam glup, ali mislim da je vrijedilo. Tako su naporno radili. Bili su potpuno preopterećeni - naveo je Džeri Marel.

Lanac Five Guys prisutan je u 28 država svijeta, ima 1.900 restorana i zapošljava 30 hiljada ljudi. Džeri Marel osnovao je kompaniju 1986. godine i od tada je na njenom čelu, prenosi Guardian.