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AVIOKOMPANIJA

Wizz Air širi bazu u Tuzli: Uvedena direktna linija za Bratislavu

Nakon dvogodišnje pauze, Tuzla je koncem 2025. ponovo postala baza Wizz Air-a

Wizz Air - Avaz
Dževad Halilčević - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. B.

29.3.2026

Niskobudžetna aviokompanija Wizz Air danas je proširila svoju bazu na Međunarodnom aerodromu u Tuzli stacioniranjem dodatnog aviona, uz uvođenje direktne linije ka Bratislavi.

Nakon dvogodišnje pauze, Tuzla je koncem 2025. ponovo postala baza Wizz Air-a. Prvi bazni avion pozicioniran je u decembru prošle godine, a sada je broj letjelica u tuzlanskoj bazi povećan.

Direktor aerodroma Dževad Halilčević istakao je da dolazak drugog baznog aviona omogućava veći broj letova, bolju povezanost građana i jačanje regionalnog značaja aerodroma. Povećanjem kapaciteta širi se i mreža evropskih destinacija, uključujući novu liniju Tuzla – Bratislava, što dodatno jača veze BiH i Slovačke u privredi i turizmu.

Halilčević je dodao da Tuzla trenutno ima 13 destinacija s Wizz Air-om, uz dva prijevoznika za Istanbul. Od 1. januara do danas prevezeno je gotovo 90 hiljada putnika, što je za 55 posto više nego u istom periodu prošle godine.

Prema planu za 2026. godinu, aerodrom očekuje rekordnih 800 hiljada putnika. Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Almir Žilić naglasio je značaj ulaganja Vlade TK, uključujući infrastrukturne projekte i subvencioniranje letova.

Od kraja juna ili početkom jula očekuje se i direktan let za Cirih preko švicarske aviokompanije Chair Airlines.

# TUZLA
# WIZZ AIR
# BAZA
# AVIOKOMPANIJA
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