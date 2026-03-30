Napad na Iran donio neočekivan ishod: Izvoz nafte udvostručen u odnosu na početak sukoba

Dok Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici pokušavaju oslabiti Iran kroz rat i sankcije, Teheran američko-izraelske napade koristi kao priliku za jačanje svoje strateške pozicije.
Kako sukob ulazi u petu sedmicu, Hormuški moreuz je praktično blokiran, što je poremetilo oko 15 posto globalne opskrbe naftom.
Dok zaljevske monarhije trpe veliki pad prihoda, iranski budžet bilježi rast.
Prema izvještaju magazina The Economist od nedjelje, Iran sada ostvaruje gotovo dvostruko veće dnevne prihode od izvoza nafte nego prije 28. februara.
I pored nastojanja da se ograniči i prikrije iranska trgovina, dostupni podaci pokazuju da Teheran izvozi između 2,4 i 2,8 miliona barela dnevno, od čega 1,5 do 1,8 miliona čini sirova nafta.
Istovremeno, cijene rastu zbog smanjenih globalnih zaliha.
Umjesto da bude paralizirana ratom, iranska naftna industrija se prilagodila novim okolnostima, održavajući proizvodnju i osiguravajući prihode kroz snažno prisustvo na azijskim tržištima.
Prema istom izvještaju, Kina kupuje više od 90 posto iranskog izvoza, dok manje, takozvane „teapot“ rafinerije plaćaju cijene bliske Brent referentnoj vrijednosti.
Iranska nafta, koja se ranije prodavala uz popuste, sada dostiže premijske cijene, čime zemlja ostvaruje značajnu finansijsku korist uprkos pritiscima SAD-a i Izraela.