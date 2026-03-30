Napad na Iran donio neočekivan ishod: Izvoz nafte udvostručen u odnosu na početak sukoba

Dok Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici pokušavaju oslabiti Iran kroz rat i sankcije, Teheran američko-izraelske napade koristi kao priliku za jačanje svoje strateške pozicije.

Kako sukob ulazi u petu sedmicu, Hormuški moreuz je praktično blokiran, što je poremetilo oko 15 posto globalne opskrbe naftom.

Dok zaljevske monarhije trpe veliki pad prihoda, iranski budžet bilježi rast.