Ko je žena koja je naslijedila OnlyFans

Nakon smrti Leonida Radvinskog, milijardera koji je izgradio globalni uspjeh platforme OnlyFans, u centru pažnje našla se njegova supruga Jekaterina Čudnovski.

Do sada poznata javnosti po humanitarnom radu i pravnoj karijeri, sada bi mogla imati ključan uticaj na budućnost jedne od najkontroverznijih digitalnih platformi na svijetu.

Prema dostupnim informacijama, preko porodičnog fonda preuzela je kontrolni udio u kompaniji čija se vrijednost procjenjuje na oko 5,5 milijardi dolara.

Od privatnog života do globalnog biznisa

Čudnovski, rođena u Ukrajini, u javnim biografijama se opisuje kao majka četvoro djece, posvećena porodici i humanitarnom radu. U intervjuima je govorila o podršci istraživanjima raka i radu u pravnom sektoru, bez ikakvih veza sa industrijom za odrasle.

Smrt supruga u 43. godini života iznenada ju je dovela u poziciju osobe koja odlučuje o pravcu razvoja platforme koja godišnje generiše milijarde dolara prihoda.

OnlyFans je 2024. godine ostvario prihod od oko 7,2 milijarde dolara, uz relativno mali broj zaposlenih. Poslovni model zasniva se na uzimanju 20 odsto provizije od zarade kreatora sadržaja, kojih je oko četiri miliona širom svijeta.

Platforma između tehnologije i kontroverzi

Kompanija nastoji da se pozicionira kao tehnološka platforma i društvena mreža, ali veliki dio prihoda i dalje dolazi od eksplicitnog sadržaja. Upravo to pitanje moglo bi biti ključno za budućnost poslovanja.

OnlyFans je već pokušavao da smanji zavisnost od sadržaja za odrasle. Prije nekoliko godina najavio je zabranu takvog sadržaja, ali je odluka povučena nakon samo nekoliko dana. U međuvremenu je pokrenuta i dodatna platforma sa neeksplicitnim sadržajem, ali bez značajnijeg uticaja na ukupne prihode.

Analitičari ističu da investitori ovu platformu prije svega vide kao tehnološki projekat sa izuzetno stabilnim i profitabilnim modelom.

Pritisci i kritike ne jenjavaju

Platforma se već duže suočava sa kritikama. Dio stručnjaka upozorava na društvene posljedice širenja pornografskog sadržaja, dok drugi naglašavaju da OnlyFans omogućava kreatorima veću kontrolu nad sopstvenim radom i prihodima.

Podaci regulatora u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazuju rast konzumacije takvog sadržaja, posebno među mladima, što dodatno pojačava rasprave o ulozi platforme u društvu.

Kompanija ističe da primjenjuje stroge mjere provjere starosne dobi i kontrole sadržaja, te da ima nultu toleranciju prema nezakonitim materijalima. U tu svrhu angažuje oko 1.500 moderatora i koristi vještačku inteligenciju za nadzor objava.

Pokušaji prodaje i neizvjesna budućnost

Radvinski je još prije smrti prenio vlasnički udio na porodični fond, dok su istovremeno vođeni pregovori o prodaji dijela kompanije investicionom fondu iz San Franciska. Ti pregovori nisu završeni prije njegove smrti, ali i dalje traju.

Uprkos promjeni vlasničke strukture, upravljanje platformom za sada ostaje u rukama postojeće uprave, na čelu sa izvršnom direktoricom Kejli Bler.

Analitičari smatraju da smrt osnivača neće imati trenutni operativni uticaj, ali će dugoročni pravac razvoja zavisiti upravo od nove vlasnice.

Odluke koje mogu promijeniti industriju

Ključno pitanje ostaje da li će Čudnovski nastaviti dosadašnji poslovni model ili pokušati da redefiniše platformu i smanji oslanjanje na sadržaj za odrasle.

S obzirom na finansijsku snagu kompanije i njen globalni uticaj, svaka takva odluka mogla bi imati posljedice ne samo za OnlyFans, već i za širu digitalnu i medijsku industriju, prenosi tportal.