Sve manje medicinara iz BiH odlazi u EU: Privatni sektor i bolji uslovi zadržavaju zdravstvene radnike

Interes medicinskih radnika iz Bosne i Hercegovine za odlazak na rad u zemlje Evropske unije, tokom protekle godine znatno je opao, što potvrđuju i podaci o izdatim radnim dozvolama. Prošle godine u Njemačku su otišla svega 64 medicinska radnika sa srednjom stručnom spremom, a sličan pad zabilježen je i kod odlazaka u Sloveniju. Ovaj podatak nametnuo je pitanje da li je riječ o stvarnoj stabilizaciji domaćeg zdravstvenog sistema ili samo privremenom trendu uzrokovanom globalnim okolnostima.
Senad Sadiković, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika u KS, kazao je za „Avaz“ da su poboljšanju stanja umnogome doprinijeli pregovori oko kolektivnih ugovora koji su obezbijedili bolje uslove zdravstvenim radnicima.
- S druge strane, otvaranje novih privatnih bolnica i klinika, koje nude bolje uslove, također utječe na kretanje kadra. Na taj način uposlenici imaju mogućnost dodatne zarade radeći u privatnom, ali i u javnom sektoru. Ne mogu reći da smo na taj način značajno unaprijedili kvalitet usluga, ali svakako ni u drugim dijelovima Evrope uslovi nisu mnogo bolji nego kod nas – istakao je Sadiković.
Veliki broj specijalizacija
Sadiković je istakao i da je sigurno da će u narednom periodu doći do potpune stabilizacije, prije svega zato što je u posljednje vrijeme raspisan veliki broj specijalizacija, a značajan broj kadra je primljen u javne zdravstvene ustanove, od primarnog do tercijarnog nivoa.
- Kada govorimo o poboljšanju uslova za medicinske radnike, važno je naglasiti da su poboljšanja obuhvatila sve, i doktore, i medicinske sestre, kao i ostale zaposlene u zdravstvenom sistemu. Primjer toga je povećanje satnice i cijene rada, koje se odnosi na sve, ne samo na medicinske sestre, tehničare i doktore, već i na administrativno osoblje, ekonomske službe, kao i NK radnike uključene u proces rada – objašnjava Sadiković.
Sigurnosna situacija u svijetu
Ističe da je i trenutna sigurnosna situacija u svijetu sigurno jedan od bitnijih razloga zbog čega se dio ljudi vraća ili odustaje od odlaska iz zemlje.
- Možemo reći da su u našem regionu trenutno, u određenoj mjeri, čak i sigurniji uslovi nego u nekim zemljama u koje su ranije odlazile naše kolege. Ipak, ključni faktor ostaju bolji uslovi rada. Naš kadar godinama radi prekovremeno, od kliničkih centara do drugih zdravstvenih ustanova, a taj rad često nije bio adekvatno plaćen – istakao je.
Uprkos smanjenom odlasku u inostranstvo, zdravstveni sektor u Bosni i Hercegovini i dalje se suočava s brojnim izazovima, uključujući nezadovoljstvo zaposlenih i najave štrajkova zbog niskih primanja u oba entiteta.
Udruženja poslodavaca upozoravaju da pad odlazaka radnika u EU ne treba nužno tumačiti kao pozitivan signal, jer može ukazivati na usporavanje ekonomskih aktivnosti na tim tržištima, što bi se posredno moglo negativno odraziti i na domaću privredu i izvoz.
Privatne bolnice
- Kada je riječ o privatnim bolnicama i klinikama, njihov razvoj u ovom trenutku nam u određenoj mjeri odgovara, jer jasno pokazuje razliku između mogućnosti privatnog i javnog sektora. Prihvatamo tu vrstu konkurencije između javnog i privatnog zdravstva, ali uz uslov da se ona odvija u realnim okvirima i u skladu s jasno definisanim pravilima rada – kazao je Sadiković za „Avaz“.