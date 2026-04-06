Prijeti kolaps industrije: Gašenje zeničke željezare ugrožava hiljade radnih mjesta

Nova Željezara Zenica započela je pripreme za obustavu integralne proizvodnje čelika, što bi moglo pokrenuti domino-efekat i u drugim preduzećima industrijskog sektora.

Proizvodnja čelika planirana je do 20. - 25. aprila, nakon čega slijedi gašenje Visoke peći, a potom i Aglomeracije i Čeličane. Vladi Federacije BiH, koja ima osam posto vlasništva, ostavljen je rok do 8. aprila da se izjasni o daljim koracima.

Iz Uprave poručuju da su spremni ponuditi dio vlasničkog udjela Vladi kako bi se dodatno zaštitio državni interes i stvorili uslovi za očuvanje radnih mjesta.

Mjesecima iz Željezare traže uvođenje zaštitnih mjera na uvoz čelika, ali bez rezultata. Radnici su izlazili na proteste, no rješenje i dalje nije na vidiku, a njihova egzistencija ostaje neizvjesna.

Jedan od radnika, Hanas Isaković, istakao je kako ljudi nakon decenija rada dolaze u situaciju da ostaju bez primanja, uprkos činjenici da su generacije porodica živjele od ovog preduzeća.

Gašenje Željezare moglo bi ugroziti više od 11 hiljada radnih mjesta u povezanim firmama. Istovremeno, predsjedavajuća Vijeća ministara, Borjana Krišto, navela je da se 28 kompanija protivi uvođenju zaštitnih mjera.

Zastupnica Mia Karamehić Abazović upozorava da bi posljedice mogle pogoditi i do 50 hiljada ljudi kada se uzmu u obzir porodice radnika, te dovodi u pitanje značaj kompanija koje se protive mjerama u odnosu na broj ugroženih.

Situacija dodatno komplikuje stanje u industriji. Gašenje koksare u Lukavcu donijelo bi milionske gubitke, dok je upitan i transport rude iz Omarske zbog problema u rudniku Nova Ljubija. Iako je Vlada RS izdvojila sredstva za radnike, procjene su da rudnik može opstati još svega nekoliko godina.

Iz Republike Srpske upozoravaju da radnici već odlaze, imovina se rasprodaje, a mogućnosti za novo zapošljavanje su ograničene, što bi moglo natjerati mlađe da napuste zemlju i dodatno pogoditi lokalne zajednice.