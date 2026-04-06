Francuska povukla zlato iz SAD-a i ostvarila milijarde

Centralna banka Francuske (Banque de France) protekle sedmice objavila je kapitalnu dobit od 12,8 milijardi eura nakon što je unaprijedila 129 tona zlata, što je gotovo pet posto ukupnih francuskih rezervi, u periodu od jula 2025. do januara 2026. godine.

To zlato, posljednje koje je bilo u New Yorku, zamijenjeno je ekvivalentnom količinom kupljenom u Evropi i smješteno u Parizu. BdF već od 2005. godine postepeno zamjenjuje starije poluge zlatom koje zadovoljava moderne međunarodne standarde.

Umjesto rafiniranja i transporta zlata iz SAD-a, banka je odlučila prodati ga i kupiti novo, standardizovano zlato na evropskom tržištu. Kroz 26 transakcija, BdF je ostvarila značajnu dobit zahvaljujući rekordno visokim cijenama zlata u tom periodu.

Sve francuske zlatne rezerve od oko 2.437 tona, četvrte po veličini u svijetu, sada su u Parizu. To uključuje i 134 tone starijih poluga i kovanica, koje banka planira dovesti do standarda do 2028. godine.

Guverner BdF-a Franso Vileroa de Galo (François Villeroy de Galhau) naglasio je da premještanje zlata iz SAD-a nije imalo političku pozadinu, već je motivisano lakšim pristupom i trgovinom zlatom višeg standarda na evropskom tržištu. Izvanredni kapitalni dobici doprinijeli su neto dobiti banke od 8,1 milijardu eura u 2025. godini, nakon neto gubitka od 7,7 milijardi eura prethodne godine.