Srbija zabranila izvoz, iz Hrvatske stižu smanjene količine: Prijete nestašice goriva, cijene u drugom planu

Cijene nafte na svjetskom tržištu zavise i od vijesti s Bliskog istoka, pa i izjava visokih zvaničnika, a novi skok zabilježen je nakon ultimatuma američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) Iranu da do utorka otvori Hormuški moreuz ili će SAD započeti napade na iransku energetsku i drugu infrastrukturu.

Cijene dizela na pumpama u BiH jučer su dostigle 3,56 KM, a benzina 2,82 KM po litru. Međutim, cijena je u drugom planu pred neizvjesnošću hoće li goriva uopće i biti ako sukob na Bliskom istoku potraje još neko vrijeme.

- Cijene iz dana u dan skaču. Prije nekoliko dana smo imali skok od 23 feninga u jednom danu. Čak se dešavaju anomalije da je nekada gorivo skuplje u veleprodaji, nego u maloprodaji, gdje se cijena formira na nivou zalihe plus maksimalnih 25 feninga. Berza, vjerujte, funkcionira na temelju nekih izjava, pa niko ozbiljan ne može predvidjeti šta će se dešavati, a ne mi ovdje, na kraju svijeta, koji smo sto posto osuđeni na uvoz – kazao je za “Avaz” Milenko Bošković, predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata FBiH.

Na pitanje koliko je opravdana zabrinutost zbog mogućih nestašica nafte u BiH, Bošković u ovakvoj situaciji ne može ponuditi decidan odgovor.

- Ozbiljne kompanije su do sada uspijevale osigurati dovoljne količine, ali mi smo osuđeni na uvoz iz okolnih zemalja. Srbija je potpuno obustavila izvoz za BiH, iz Hrvatske dobivamo umanjene količine, ali ako je za cisternu dizela trebalo 60.000, sad nam treba 110.000 – 115.000 KM. Kako će biti dalje, vrlo je nezahvalno prognozirati. Ovisno o dužini trajanja i intenzitetu ovog sukoba, bit će nam kao i ostalom svijetu i šta možemo. Mi nemamo velikih zaliha da možemo dugoročno premostiti krizu – ističe Bošković.

- Neke pumpe u Sloveniji ili Hrvatskoj ostajale su privremeno bez goriva, imamo situaciju da je Srbija zabranila izvoz, ali kod nas još ima derivata. Šta će biti za 10 – 15 dana? Najave nestašica su više stvar slobodne procjene, jer niko ne navodi zbog čega će se to desiti. Nego, ako se kriza nastavi, ako prolaz bude blokiran neće nafta dolaziti, pa je može nestati. Jedni kažu za 10, drugi za 20 dana. Po meni je to slobodna procjena. Derivata ima, ako stanu evropske rafinerije vjerovatno će to utjecati i na dopremu kod nas, ali u ovom trenutku to ne vidimo i nemamo takve informacije – kaže Đorđe Savić, predsjednik Grupacije prometnika naftom RS.