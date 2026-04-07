Brz rast namjenske industrije u BiH: Otimanje oko 'zlatne koke' domaće privrede

Zakoni ne dozvoljavaju da investitori preuzmu kontrolni paket dionica i donose ključne odluke u kompanijama namjenske industrije FBiH, koju čine „Igman“, UNIS Ginex, „Pretis“, BNT–TmiH, „Binas“, „Pobjeda“, te UNIS. Za sve je nužna saglasnosti vlasti ovog entiteta, kao većinskog vlasnika.

Investitori pokušavaju postati što veći suvlasnici i preuzeti kontrolu nad firmama namjenske industrije, što zakon zabranjuje. Stoga sektor posljednjih dana potresaju medijsko prepucavanje domaćih vlasti i stranih investitora, te prijetnje tužbom.

Domaća namjenska industrija cvjeta, pokazuju podaci Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Godišnji izvoz municije i eksploziva je u posljednjih dvanaest godina uvećan osam puta, dostigavši 623 miliona KM. S rastom profitabilnosti namjenske industrije, raste i pritisak krupnog kapitala.

Slavenko Ristić, vlasnik TRB-a, ispred vozila Vihor, koje ova kompanija izvozi i u Ujedinjene Arapske Emirate . Ustupljena fotografija

Slavenko Ristić, vlasnik TRB-a, ispred vozila Vihor, koje ova kompanija izvozi i u Ujedinjene Arapske Emirate . Ustupljena fotografija

Akos Horvath je predstavnik firme „Regulus“, koja je suvlasnik više domaćih kompanija namjenske industrije. On je nedavno u medijima optužio Vladu FBiH da nanosi štetu lošim upravljanjem i kadroviranjem, te sprečava investicije u modernizaciju ovog sektora.

Resorni ministar Vedran Lakić je uzvratio najavom da će podnijeti privatnu tužbu za klevetu protiv Horvatha jer „duže vrijeme uzurpira rad naših firmi i pravi pometnju iznošenjem neistinitih navoda“.

Investicije su dobrodošle isključivo uz poštivanje zakona i strateških interesa države, jer je namjenska industrija stub sigurnosti i razvoja države, a ne privatni projekt, zaključio je Lakić.

Republika Srpska

- Postoji potreba za jačanjem međunarodnih partnerstava, ali samo u domenu naše države BiH, a ne da budemo kolektivno preuzimani od nekih velikih i jačih kompanija - kaže za „Dnevni avaz“ Slavenko Ristić.

On je strateški partner Vlade RS i većinski vlasnik firme „Tehnički remont Bratunac“ (TRB), trenutno najuspješnijeg preduzeća u ovom sektoru RS, koje proizvodi oklopna vozila, lako oružje i municiju.

Ristić ističe da je BiH naslijedila respektabilne brendove s dugom tradicijom, ali da je upravljanje trenutno fragmentirano, dok banke odbijaju finansirati firme, iako obrću stotine miliona KM godišnje.

Kada bi BiH zauzela strateški pristup, a nadležne institucije bile složne i koordinisane, namjenska industrija bi mogla biti jedan od ključnih nisilaca industrijskog razvoja, dodaje on.

Optužnica za „eutanaziju fabrike“

Specijalni odjel Federalnog tužilaštva (POSKOK) je 4. marta optužio stečajnu upraviteljicu kompanije „Vitezit“, te tri osobe povezane sa stranim investitorom, da su nezakonito rasprodali postrojenja kompanije „Vitezit“ u staro željezo. To je bio posljednji ekser u kovčegu firme, koja je nekad bila među vodećim brendovima domaće namjenske industrije.