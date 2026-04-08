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ISPOD 100 DOLARA

Naglo pale cijene nafte, trebat će vremena da vozači osjete razliku

I dalje su više nego prije početka sukoba 28. februara

Pad cijena nafte. Facebook

Dž. R.

8.4.2026

Nakon objave o primirju, cijene nafte su na svjetskim berzama naglo pale, sada se trguju znatno ispod 100 dolara po barelu.

Cijena referentne Brent sirove nafte pala je za oko 13% na 94,80 dolara po barelu, dok je nafta kojom se trguje na američkoj berzi bila niža za više od 15% na 95,75 dolara.

Ali cijene nafte i dalje su više nego prije početka sukoba 28. februara. U to vrijeme, trgovala se po cijeni od oko 70 dolara po barelu.

- Trgovci su izuzetno pažljivo pratili ovaj trenutak tražeći konkretnu obavezu da se ponovo otvori Hormuški moreuz - rekla je za BBC Ye Lin iz konsultantske kompanije Rystad Energy.

Rekla je da se veliki dio nedavnog porasta cijena nafte, uzrokovanog rizicima za brodarstvo u Zaljevu, skoro momentalno srušio nakon Trampove objave.

- Svaki naslov u narednih 48 sati o tome da li je prvi tanker sigurno prošao kroz moreuz utjecat će na cijene - dodala je Ye.

No, smatra da će trebati vremena da vozači osjete olakšanje na benzinskim pumpama.

Ye je napomenula da ne prilagođavaju sve zemlje cijene benzina svakodnevno, tako da će brzina pada cijena nafte uveliko zavisiti od toga koliko će se nafte iz Meksičkog zaljeva osloboditi kako se brodarstvo bude nastavljalo.

# NAFTA
# TRŽIŠTE
# CIJENA
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