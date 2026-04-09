Drastičan pad cijena nafte, nepromijenjeno stanje na benzinskim pumpama u BiH

Cijene nafte u srijedu su drastično pale nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) odložio svoju prijetnju napadom na iransku civilnu infrastrukturu za dvije sedmice.

On je taj potez opisao kao “dvostrano primirje” koje zavisi od ponovnog iranskog otvaranja Hormuškog moreuza.

Nafta Brent je pala za više od 12 posto, na nivo od oko 95 dolara po barelu, kao i američka sirova nafta WTI, koja je otišla naniže za nešto manje od 16 posto.

Tramp je rekao da su Sjedinjene Američke Države dobile prijedlog od 10 tačaka od Irana koji je nazvao upotrebljivom osnovom za pregovore, a cilj odlaganja je da se omogući vrijeme za finalizaciju potencijalnog sporazuma.

Teheran je pristao da privremeno ponovo otvori Hormuški moreuz ako se neprijateljstva obustave, uz tranzit koordiniran od njegovih oružanih snaga, dok je, kako se navodi, i Izrael prihvatio sporazum.

Skoro potpuno zatvaranje vitalnog plovnog puta, kroz koji protiče oko 20 posto svjetske nafte, potreslo je energetska tržišta i povećalo rizike od rasta inflacije i globalnog ekonomskog usporavanja.

Iako su cijene nafte drastično pale, na pumpama u Bosni i Hercegovine stanje je gotovo nepromijenjeno, za razliku od razdoblja kada su cijene skočile, nakon čega su krenula dramatična poskupljenja goriva u BiH.