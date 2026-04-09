Cijene goriva mogu pasti samo uz kombinaciju globalnih i lokalnih faktora

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ne mogu se značajnije sniziti bez istovremenog djelovanja više ključnih faktora na globalnom i lokalnom nivou, ocijenio je Zijad Bajramović, predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta elektroenergetičara (BHK CIGRE).

Prema njegovim riječima, najvažniji uslov za pad cijena goriva jeste smanjenje cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, s obzirom na to da Bosna i Hercegovina gotovo u potpunosti zavisi od uvoza naftnih derivata.

Osim cijene sirove nafte, značajan uticaj imaju i geopolitičke prilike, posebno u regijama koje su ključne za proizvodnju i transport energenata, poput Bliskog istoka. Svaka eskalacija sukoba, kako dodaje Bajramović, povećava neizvjesnost i dodatno opterećuje tržište.

- Nestabilnost u tim regijama direktno utiče na cijene nafte, ne samo kroz trenutne poremećaje, već i kroz psihološki faktor uzimajući u obzir da tržišta reaguju na rizik, očekivanja i neizvjesnost – rekao je Bajramović za Fenu.

Poseban segment u formiranju konačne cijene goriva predstavljaju i fiskalne politike na domaćem nivou. Eventualno smanjenje akciza i drugih poreza, smatra Bajramović, moglo bi imati direktan i trenutno vidljiv efekat na cijene goriva koje plaćaju krajnji potrošači.

Dvosedmično primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana smirilo je tenzije na Bliskom istoku i otvorilo pitanje kako će to uticati na cijene goriva u svijetu i BiH.

- Iako bi eventualno primirje na Bliskom istoku moglo djelovati kao pozitivan signal za tržište, ono samo po sebi neće imati značajniji i neposredan efekat na cijene goriva u Bosni i Hercegovini u kratkom roku. Razlog tome je činjenica da je za stabilizaciju tržišta potrebno vrijeme – čak i nakon prekida sukoba, proces normalizacije proizvodnje, transporta i distribucije nafte ne odvija se trenutno. Potrebno je obnoviti logističke lance, stabilizovati tržišne tokove i vratiti povjerenje investitora, što može trajati sedmicama – naglasio je Bajramović.

Ipak, ukoliko bi primirje prerastalo u dugoročniju stabilnost, Bajramović smatra da bi se moglo očekivati postepeno smanjenje cijena nafte na svjetskom tržištu, što bi se, s određenim vremenskim pomakom, odrazilo i na tržište goriva u Bosni i Hercegovini.

- U takvom scenariju realno je očekivati blago pojeftinjenje goriva, ali ne naglo i ne u velikim iznosima, već kroz postepene korekcije cijena - dodao je Bajramović.

On smatra da kratkoročni efekti primirja neće biti značajni, ali da dugoročna stabilizacija globalnih prilika može stvoriti povoljnije uslove za umjeren pad cijena goriva – pod uslovom da ne dođe do novih poremećaja na tržištu.