Raste broj internet priključaka u BiH: Fiksna telefonija se gasi, opada broj korisnika mobilne mreže

Na kraju prošle godine ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatora u BiH iznosio je 415.383 i manji je za 6,4 posto u odnosu na četvrti kvartal 2024. godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, ukupni odlazni saobraćaj fiksne telefonske mreže u četvrtom kvartalu 2025. godine iznosio je 178.584.643 minuta, što je za 11,5 posto manje u odnosu na isti period prethodne godine.

3.791.707 građana BiH koristi mobilnu mrežu, a njihov broj je manji za 1,2 posto u poređenju s četvrtim kvartalom 2024. godine. Ukupni odlazni saobraćaj mobilne mreže iznosio je 691.221.388 minuta, što je za 4,5 posto više u odnosu na četvrti kvartal prethodne godine. Značajno raste broj poslanih SMS i MMS poruka, a povećan je i broj internet priključaka putem fiksne mreže, koji je na kraju prošle godine iznosio 950.958.

Tehnološka tranzicija

Prema riječima eksperta za digitalizaciju i industrijsku AI transformaciju i predavača na Univerzitetu primijenjenih nauka u Štutgartu Senada Redžića, BiH prolazi kroz prirodnu fazu tehnološke tranzicije. Pad broja fiksnih telefonskih linija pokazatelj je promjene načina komunikacije među ljudima, što je proces koji već godinama traje u Evropi, gdje klasična telefonija ustupa mjesto mobilnim i internet-baziranim servisima.