Raste broj internet priključaka u BiH: Fiksna telefonija se gasi, opada broj korisnika mobilne mreže

Na kraju prošle godine ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatora u BiH iznosio je 415.383 i manji je za 6,4 posto u odnosu na četvrti kvartal 2024. godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, ukupni odlazni saobraćaj fiksne telefonske mreže u četvrtom kvartalu 2025. godine iznosio je 178.584.643 minuta, što je za 11,5 posto manje u odnosu na isti period prethodne godine.
3.791.707 građana BiH koristi mobilnu mrežu, a njihov broj je manji za 1,2 posto u poređenju s četvrtim kvartalom 2024. godine. Ukupni odlazni saobraćaj mobilne mreže iznosio je 691.221.388 minuta, što je za 4,5 posto više u odnosu na četvrti kvartal prethodne godine. Značajno raste broj poslanih SMS i MMS poruka, a povećan je i broj internet priključaka putem fiksne mreže, koji je na kraju prošle godine iznosio 950.958.
Tehnološka tranzicija
Prema riječima eksperta za digitalizaciju i industrijsku AI transformaciju i predavača na Univerzitetu primijenjenih nauka u Štutgartu Senada Redžića, BiH prolazi kroz prirodnu fazu tehnološke tranzicije. Pad broja fiksnih telefonskih linija pokazatelj je promjene načina komunikacije među ljudima, što je proces koji već godinama traje u Evropi, gdje klasična telefonija ustupa mjesto mobilnim i internet-baziranim servisima.
- Posebno zanimljiva je činjenica da i broj mobilnih korisnika blago pada, dok istovremeno raste ukupni mobilni saobraćaj. Manje je aktivnih brojeva, ali je potreba za komunikacijom i digitalnim uslugama očigledno veća nego ranije. Nažalost, ovakav trend može biti i jedna od indikacija šire demografske slike, odnosno smanjenja broja stanovnika, dok istovremeno raste intenzitet korištenja mobilnih usluga među onima koji ostaju. Naravno, razlozi mogu biti i tehničke i tržišne prirode. Posebno ohrabruje rast broja internet priključaka putem fiksne mreže. Upravo u tome vidim najvažniji signal za budućnost – kaže Redžić.
Investiranje
Pojašnjava da je kvalitetna i stabilna internet infrastruktura osnovni preduvjet za konkurentnost, u obrazovanju, radu od kuće, digitalnim uslugama ili modernoj proizvodnji.
- U Njemačkoj se trenutno snažno investira u optičku infrastrukturu, pri čemu je samo Deutsche Telekom tokom 2025. proširio FTTH mrežu na 12,6 miliona domaćinstava. Možda je upravo to i najvažnija poruka ovih podataka - manje je važno koliko imamo tradicionalnih telefonskih linija, a mnogo važnije koliko društvo ulaže u digitalnu povezanost. Budućnost neće određivati broj poziva, nego brzina pristupa informacijama, podacima i digitalnim servisima. BiH, prema mom mišljenju, ide istim putem kojim je Evropa već prošla. Ključno pitanje je koliko brzo će infrastruktura i digitalne navike pratiti potrebe savremenog društva i privrede – ističe Redžić.