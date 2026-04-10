Volc za "Avaz": Južna interkonekcija je "kamen temeljac", o njoj se govori u Bijeloj kući

Južna interkonekcija nije za Sjedinjene Američke Države (SAD) tek još jedan energetski projekt, već kamen temeljac za jačanje ekonomske saradnje sa Bosnom i Hercegovinom (BiH) i drugim evropskim parterima, poručio je Džošua Volc, specijalni predstavnik SAD-a za energetsku integraciju.

- Ovo nije samo energetski, već i vrhunski strateški projekat za SAD, o kojem se raspravlja na najvišoj razini u Bijeloj kući i u Vijeću za nacionalnu sigurnost. Cilj i interes SAD je da učvrstimo ekonomske i političke veze sa BiH i sa evropskim partnerima - istakao je Volc za "Avaz".

BiH kao energetsko čvorište

Poručio je da BiH ima geografsku poziciju koja joj omogućava da postane energetsko čvorište ove regija, kao i poveznica Evrope sa stabilnim izvorima energije. Volc je istakao da Evropa već godinama skupo plaća svoju ovisnost o jednom izvoru energije kroz rastuće cijene i ekonomsko usporavanje.

- Infrastruktura Južne interkonekcije neće diskriminisati ničiji gas, ali je na građanima BiH da izaberu hoće li iskoristiti nezavisnost, koju SAD nudi ovim projektom - rekao je Volz na pitanje čiji će gas biti transportovan ovim gasovodom.

Kamen temeljac

- SAD posmatra Južnu interkonekciju kao „kamen temeljac“ budućeg ekonomskog sistema BiH, i preduslov za modernizaciju njene industrije. Istovremeno će energetska infrastruktura sigurno privući velike američke investicije u privatni sektor, a kompanije u SAD-u budno prate projekat - dodao je.

Južna interkonekcija je tek prvi korak i neophodan preduslov, bez kojeg ne možemo govoriti o širenju mreže u BiH i dodatnim konekcijama ka njenim susjedima, jer ne bi bilo tehnički moguće ni isplativo.

Pouzdanost snabdijevanja

- SAD želi spriječiti da se u budućnosti energenti koriste kao političko oružje ne samo protiv BiH nego, i protiv evropskih partnera, Američke kompanije nikada nisu propustile isporuku energenata, bez obzira na globalne izazove, ratove i prirodne katastrofe - rekao je Volc za "Avaz".

Naglasio je da kada imate ugovor s američkim preduzećem, to garantuje da će biti ispoštovan.

- To za BiH znači sigurnost snabdijevanja energentom prema tržišnim principima i bez političkih pritisaka i uplitanja. SAD neće ostaviti BiH i svoje partnere i saveznike bez energenata u slučaju da gasovod ne bude završen do momenta kada je EU predvidjela ukidanje ruskog gasa - rekao je za "Avaz".

Gasne elektrane

Volz je potvrdio važnost izgradnje tri gasne elektrane za proizvodnju električne energije, poput one za potrebe mostarskog Aluminija. One će služiti kao komercijalna „sidrišta“ za uvoz gasa ali i za modernizaciju energetskog sistema i prelazak BiH na energetski efikasnije tehnologije, istakao je.

Brzina izgradnje zavisiće od ažurnosti bh. vlasti u izdavanju dozvola i identifikovanju kompanija koje će izvoditi radove. Sa druge strane, SAD insistiraju na uklanjanju ekonomskih barijera i harmonizaciji tarifa, kako bi američki resursi bili što priuštiviji za krajnje korisnike u BiH.

Gasno čvorište umjesto "slijepo crijevo"

Izgradnjom Južne interkonekcije BiH se može od 'slijepog crijeva' gasnog sistema postati tranzitna zemlja, te preokrenuti dinamiku u regionu. Priključenjem na planirani IAP gasovod, preko Albanije, Crne Gore i Hrvatske, BiH može postati ključni distributer gasa ka sjeveru i istoku.

SAD vidi ekonomsku saradnju kroz energetiku i kao moćno sredstvo za poboljšanje političkih odnosa BiH sa susjedima.

- Mi ne vidimo ovaj projekat kao kraj, mi smatramo da je ovaj projekat početak, dakle, projekat koji će omogućiti sjajni ekonomski rast investicija ovdje u BiH. Međunarodna zajednica posmatra sve ovo, investitori u SAD ovo posmatraju da vide šta će se desiti sa ovim komadom infrastrukture, koliko će biti teško ili jednostavno izgraditi ovu infrastrukturu. Ova infrastruktura će omogućiti energetiku da ulazi u zemlju, što će naravno biti paralelno sa ekonomskim rastom ovdje u BiH. Dakle, ovo je ključni temelj, kamen temeljac za budući ekonomski sistem ovdje u BiH. Drago mi je što ste spomenuli pitanje o pouzdanosti i prijuštivosti američkih energetskih resursa, izuzev plina. Dakle, smatramo da je sadašnje globalno tržište i ono što svjetski događaj čine da bi uticali na to tržište i mogućnost da se osiguraju energetski izvori koji su ključni za kontinuirano funkcioniranje ekonomija širom svijeta - rekao je.

- Dakle, uklanjanje bilo kao ih ekonomskih ili drugih barijera, tarifa na resurse koje SAD mogu osigurati da bi se smanjila cijene energenata, da li se radi o benzinskim pumpama ili o struji. To je jako važan korak da je moguće otvoriti tu opciju da bi se povećala energijska sigurnost ovdje u BiH. Ja znam da je najveći proizvožač goriva i gasa u svijetu. SAD su spremne i mogu biti pouzdan partner da osiguraju te priuštive i poznane energetske izvore. To je scenario gdje mora funkcionisati na osnovu komercijalnih uslova. Dakle, harmonizacija tarifa i uklanjanje prepreka za tržištni ulazak američkih resursa ovdje je jako važan korak za rast te ekonomije. Projekat o kojem mi govorimo danas i zbog kojeg sam imao sastanake s vašim liderstvom. O njemu se priča u Bijeloj kući. Na najvišem nivou vlade SAD sa mojim sekretarom za energetiku sa Vijećem za energetiku, znači unutar Vijeća za nacionalnu sigurnost. Dakle, velike energetske kompanije u SAD također pomno prate ovaj projekat - naglasio je.

Istakao je da one vide ogromne komercijalne mogućnosti koje ovaj projekat predstavlja.

- Ja sam optimista kada je riječ o budućnosti energetskog sistema BIH i naravno vezano na to kako će ekonomija ovdje izgledati kao rezultat jačeg, življeg i priuštivijeg i sigurnijeg energijskog sistema - zaključio je.