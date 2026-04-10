Nikšić, predstavnici Sinopharma i Ambasade Kine razgovarali o milionskim investicijama u KCUS i bolnicu u Livnu

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac održali su danas sastanak u Sarajevu s predstavnicima China Sinopharm International Corporation i Ambasade NR Kine u BiH o uspostavljanju okvira za investicijska ulaganja u sektoru zdravstva u Federaciji.

Istaknuto je da to podrazumijeva izradu i izgradnju sasvim novih, cjelovitih zdravstvenih ustanova i objekata sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, znatnija finansijska ulaganja u postojeće kapacitete, kao i podizanje kvaliteta zdravstvenih usluga.

Rimac je nakon sastanka izjavio za medije da će Vlada FBiH ući u aranžman s najvećom kineskom kompanijom u oblasti zdravstva Sinopharmom u okviru kojeg će biti investirano 52 miliona eura u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i 48 miliona eura u kantonalnu bolnicu u Livnu.

Naveo je da je KCUS odabran jer se pojedine klinike u njegovom sastavu još nalaze u neuslovnim zgradama koje su stare više od 100 godina, dok dobar dio centralnog objekta još nije završen izuzev grubih radova.

Rimac je dodao da bolnica u Livnu pokriva 20 posto teritorije FBiH te da su joj neophodna ulaganja kako bi pružala kvalitetne usluge sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite na području između Bihaća i Mostara.

Direktor KCUS-a Alen Pilav rekao je da ta najveća zdravstvena ustanova u FBiH ima velike potrebe za razvojem kako bi slijedila trendove u modernoj medicini, što će biti omogućeno sredstvima iz aranžmana sa Sinopharmom.

Direktorica kantonalne bolnice u Livnu Irena Periša naglasila je da će izgradnja nove bolnice predstavljati dugoročnu korist za sve pacijente i podići kvalitet zdravstvene zaštite.

Predviđeno je da u narednom periodu bude potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Vlade Federacije i China Sinopharm International Corporation koji je Vlada FBiH usvojila na sjednici 2. aprila 2026.