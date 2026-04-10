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STRANE INVESTICIJE

Katar ulaže četiri miliona KM u projekat Islamske zajednice u Starom Gradu

Rekonstrukcija objekta donosi novu namjenu i rješava sigurnosni problem

Katar ulaže četiri miliona KM u projekat Islamske zajednice u Starom Gradu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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B. A.

10.4.2026

Općina Stari Grad Sarajevo, u saradnji s Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, osigurala je investiciju vrijednu oko četiri miliona KM za realizaciju projekta na području ove općine.

Riječ je o rekonstrukciji stambeno-poslovnog objekta, koji će dobiti novu funkciju i biti pretvoren u savremeni poslovni prostor. Za ovaj projekat već je izdato odobrenje za građenje Islamskoj zajednici.

Događaju su prisustvovali reisul-ulema Husein ef. Kavazović i ambasador Države Katar Meshaal bin Ali Al-Attiyah.

Osim investicionog značaja, projekat će riješiti i dugogodišnji sigurnosni problem, budući da se radi o objektu koji je bio u lošem stanju i predstavljao potencijalnu opasnost za građane i saobraćaj.

Načelnik Općine Stari Grad Irfan Čengić istakao je da je ovo rezultat višegodišnje saradnje i jačanja međunarodnih odnosa, naglašavajući da ovakvi projekti donose konkretne koristi lokalnoj zajednici.

Tokom susreta s katarskim ambasadorom razgovarano je i o novim mogućnostima saradnje, posebno u oblastima investicija, turizma i razvoja.

Iz Općine su najavili i druge projekte čija realizacija zavisi od odluka Komisije za nacionalne spomenike BiH, među kojima su izgradnja bazena na Bentbaši, razvoj poslovnog centra u ulici Muvekita, izgradnja hotela Islamske zajednice te uređenje trga ispred Doma Oružanih snaga BiH.

Istaknuto je da bi ubrzanje rada Komisije moglo omogućiti realizaciju investicija vrijednih više od 10 miliona KM i dodatno unaprijediti razvoj Starog Grada.

# ISLAMSKA ZAJEDNICA
# OPĆINA STARI GRAD
# INVESTICIJE
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