Udar na džep građana: Cijena dizela premašila 4 KM

Na pojedinim benzinskim pumpama u glavnom gradu BiH litar dizela D5 dostigao je čak 4,05 KM, što predstavlja novi udar na kućne budžete građana i troškove prevoza.

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti, a vozače u Sarajevu jutros su dočekale nove, više cijene dizela.

Prema podacima sa benzinskih stanica u Sarajevu, najniže zabilježene cijene dizela kreću se oko 3,79 KM, dok su na pojedinim lokacijama, posebno na frekventnijim saobraćajnicama, cijene prešle granicu od četiri marke po litru.

Novi rast cijena goriva dolazi u trenutku kada na svjetskom tržištu cijena barela sirove nafte ponovo raste. Brent nafta trenutno se kreće oko 97 dolara po barelu, što je dodatno pojačalo pritisak na maloprodajne cijene goriva u regionu.

Tržište energenata

Ekonomski analitičari upozoravaju da bi nastavak nestabilnosti na globalnom tržištu energenata, uz rast cijene barela prema granici od 100 dolara, mogao dovesti do novih poskupljenja već narednih dana.