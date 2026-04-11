Francuska vratila zlato iz SAD-a i ostvarila milijardsku dobit, dok se evropske rezerve preispituju

Francuska posjeduje 2.437 tona zlatnih rezervi, što je svrstava na četvrto mjesto u svijetu, iza Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i Italije.

Donedavno je dio tog zlata bio pohranjen u Njujorku, ali se sada cjelokupna količina francuskog zlata nalazi u Parizu.

Umjesto skupog, logistički zahtjevnog i rizičnog fizičkog transporta preko Atlantskog okeana, Francuska je primijenila drugačiju strategiju, kojom je, kako se navodi, “usput” ostvarila i značajnu finansijsku dobit.

U periodu od jula 2025. do januara 2026. godine, Francuska centralna banka prodala je svojih posljednjih 129 tona zlata koje se nalazilo u Sjedinjenim Američkim Državama, a istovremeno je na evropskom tržištu kupila odgovarajuće količine zlatnih poluga.

Ukupna količina rezervi ostala je nepromijenjena, ali je svo zlato sada smješteno u podzemnim trezorima u Parizu.

Francuska centralna banka saopštila je da je ovim strateškim restrukturiranjem zlatnih rezervi ostvarila izuzetno visok kapitalni dobitak. Prema navodima iz Pariza, ostvarena je dobit od oko 12,8 milijardi eura.

Kako se navodi, razlog za ovako visok finansijski efekat leži u prodaji i zamjeni dijela rezervi u trenutku kada je cijena zlata na svjetskom tržištu bila na historijskom maksimumu.

Repatrijacija i modernizacija

Francuska je dio svojih zlatnih rezervi u Njujorku držala još od kraja 1920-ih godina. Povlačenjem posljednjih 129 tona iz Sjedinjenih Američkih Država, okončan je proces započet još šezdesetih godina prošlog stoljeća pod predsjednikom Šarlom de Golom, čime je simbolično zaokružen koncept veće finansijske suverenosti.

Od 2005. godine Banka Francuske postepeno zamjenjuje starije, “nestandardizirane” zlatne rezerve, poput zlatnika i poluga starijih formata, onima koji odgovaraju savremenim međunarodnim LBMA standardima.

Ovaj proces još nije u potpunosti završen, a procjenjuje se da će preostalih 134 tone starijih zaliha biti usklađeno do 2028. godine.

Stabilizacija bilansa centralne banke

Ostvarena dobit od 12,8 milijardi eura značajno je poboljšala finansijski bilans Banke Francuske. Nakon gubitka od 7,7 milijardi eura u 2024. godini, banka je u 2025. godini zabilježila višak od 8,1 milijardu eura.

Ipak, ovaj novac neće direktno biti uplaćen u državni budžet Francuske, uprkos visokom javnom dugu koji je krajem 2025. iznosio 3.460,5 milijardi eura, odnosno 115,6 posto BDP-a – što je jedan od najviših nivoa u Evropi, nakon Grčke i Italije.

Prema pravilima Evropske unije, centralna banka mora ostati nezavisna, a zlato se tretira kao “sidro stabilnosti”.

Guverner Francuske centralne banke Fransoa Vilroa de Galo naglasio je da povlačenje zlata iz Sjedinjenih Američkih Država nije bilo politička, već isključivo ekonomska odluka usmjerena na veću efikasnost.

Njemački pristup

Francuska i Njemačka imaju različite strategije kada su u pitanju zlatne rezerve.

Njemačka raspolaže sa 3.352 tone zlata, ali je skoro polovina i dalje pohranjena u inostranstvu: 1.710 tona nalazi se u Bundesbanci u Frankfurtu na Majni, 1.236 tona u Njujorku, a 405 tona u Londonu.

Skladištenje zlata u inostranstvu ima historijske razloge, jer se tokom Hladnog rata smatralo sigurnosnom mjerom u slučaju krize. Također, lokacije poput Njujorka i Londona omogućavaju brže trgovanje na međunarodnim tržištima.

Ipak, okolnosti su se promijenile, pa se u Njemačkoj povremeno ponovo otvara rasprava o tome da li bi dio zlatnih rezervi trebalo vratiti iz Sjedinjenih Američkih Država.