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SIN PREDSJEDNIKA SAD

Krenuo očevim stopama: Uložio milion dolara u novi brend pića

Očekuje se da će brend biti lansiran u maju 2026. godine sa jednim prepoznatljivim ukusom

Porodica Tramp. AP

B. S.

12.4.2026

Baron Tramp (Trump), najmlađi od trojice sinova američkog predsednika Donalda Trampa, odlučio je da krene očevim stopama.

Kapital za investicije

Naime, prema izvještaju časopisa Newsweek od utorka, 7. aprila, Baron Tramp je naveden kao direktor kompanije "Sollos Yerba Mate", novog brenda pića, u koji je uložio kapital od milion dolara

Očekuje se da će brend biti lansiran u maju 2026. godine sa jednim prepoznatljivim ukusom: ananas i kokos, prenosi Globe.

Naziv "SOLLOS" ima posebno značenje i inspirisan je Baronovim djetinjstvom provedenim na suncem okupanom području Palm Biča. 

"Sol" na španskom znači sunce, dok je "los" riječ "sol" napisana unazad, što predstavlja puni ciklus sunca, od izlaska do zalaska, kao i moto brenda - počinje tamo gdje se završava, navodi se u tekstu.

Baron sarađuje sa grupom mladih poslovnih partnera, od kojih mnogi imaju veze sa elitnim školama i korporativnim sektorom. 

Kompanija je registrovana u državama Delaver i Florida.

Iako nema naznaka o nezakonitim radnjama, poslovni poduhvat studenta sa Univerziteta Njujork privlači povećanu pažnju zbog svoje blizine političkoj moći.

Etička zabrinutost

Kritičari navode da poslovne aktivnosti povezane sa članovima porodice predsjednika Donalda Trampa prolaze kroz pojačanu kontrolu dok je on na funkciji.

Stručnjak za etiku javno je izrazio zabrinutost povodom lansiranja novog pića.

Norm Ajzen (Eisen), suosnivač i izvršni predsedavajući organizacije "Democracy Defenders Fund", rekao je da poslovni interesi porodice Tramp "otvaraju još jedan potencijalni način za pokušaj uticaja na predsjednika putem različitih poslovnih šema njegove porodice".

# BARRON TRUMP
# DONALD TRUMP
# INVESTICIJA
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