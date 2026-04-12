Krenuo očevim stopama: Uložio milion dolara u novi brend pića

Baron Tramp (Trump), najmlađi od trojice sinova američkog predsednika Donalda Trampa, odlučio je da krene očevim stopama.

Kapital za investicije

Naime, prema izvještaju časopisa Newsweek od utorka, 7. aprila, Baron Tramp je naveden kao direktor kompanije "Sollos Yerba Mate", novog brenda pića, u koji je uložio kapital od milion dolara

Očekuje se da će brend biti lansiran u maju 2026. godine sa jednim prepoznatljivim ukusom: ananas i kokos, prenosi Globe.

Naziv "SOLLOS" ima posebno značenje i inspirisan je Baronovim djetinjstvom provedenim na suncem okupanom području Palm Biča.

"Sol" na španskom znači sunce, dok je "los" riječ "sol" napisana unazad, što predstavlja puni ciklus sunca, od izlaska do zalaska, kao i moto brenda - počinje tamo gdje se završava, navodi se u tekstu.

Baron sarađuje sa grupom mladih poslovnih partnera, od kojih mnogi imaju veze sa elitnim školama i korporativnim sektorom.