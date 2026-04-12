U jeku velikih gubitaka, Lidl drastično povećava ulaganja za otvaranje poslovnica u BiH

Kompanija Lidl BH prošle godine ostvarila je gubitak od 41,5 miliona KM, što je gotovo dvostruko više u odnosu na minus od 23,5 miliona KM iz 2024. godine, piše BiznisInfo.

Podsjetimo, Lidl je i ranijih godina bilježio negativan rezultat – 2023. godine gubitak je iznosio 18 miliona KM, godinu ranije 19,1 milion KM, dok je 2021. godine iznosio 7,6 miliona KM.

Operativni troškovi bez velikih investicija

Ovi gubici uglavnom se odnose na operativne troškove, poput plata zaposlenika i drugih redovnih rashoda, te ne uključuju velike investicije vrijedne stotine miliona maraka u kupovinu zemljišta i izgradnju objekata.

Kompanija se intenzivno priprema za ulazak na tržište Bosne i Hercegovine, a te pripreme iziskuju značajna finansijska sredstva.

Manji prihodi uprkos neaktivnom poslovanju

Iako Lidl još nije započeo redovno poslovanje u BiH, kompanija ostvaruje određene prihode.