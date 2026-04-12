Evropa na rubu krize goriva: Dizel više od 2 eura, u brojnim zemljama protesti

Evropska unija suočava se sa ozbiljnim poremećajima na tržištu goriva nakon, kako se navodi, krize u snabdijevanju povezane sa sukobima na Bliskom istoku i problemima u transportu kroz Hormuški moreuz.

Cijene nafte su u jednom trenutku premašile 120 dolara po barelu, dok su nakon kratkog pada i dalje ostale znatno više nego prije eskalacije, kada su iznosile oko 70 dolara.

Najveći pritisak u Evropi trenutno se ogleda u rastu cijena dizela i avionskog goriva, što direktno pogađa transport, poljoprivredu i industriju. U pojedinim državama EU cijene dizela već prelaze 2 eura po litru.

Zbog neravnoteže na tržištu, Evropa je posebno ranjiva jer uvozi velike količine dizela, dok rafinerije proizvode više benzina nego što je potrebno.

U više zemalja, među kojima su Italija, Španija, Poljska i Portugal, uvedene su mjere za ublažavanje rasta cijena, dok su u nekim područjima zabilježeni protesti i blokade saobraćajnica, posebno među poljoprivrednicima i vozačima.

Situacija je u pojedinim slučajevima dovela i do angažovanja vojske radi uspostavljanja reda i uklanjanja blokada.

Upozorava se i na mogući uticaj na avio-saobraćaja, jer bi evropski aerodromi mogli ostati bez dovoljno avionskog goriva ako se problemi nastave.

Prema procjenama iz industrije, pojedine avio-kompanije već razmatraju smanjenje letova, što bi moglo uticati na ljetnu turističku sezonu.

Stručnjaci upozoravaju da bi produžena kriza mogla imati dugoročne posljedice po evropsku ekonomiju i svakodnevni život građana.