Kordić: Sajam u Mostaru je ključna platforma za privredu i nova partnerstva

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić u utorak je na 27. Međunarodni sajam gospodarstva Mostar sudjelovao u svečanom programu otvaranja ove vodeće privredne manifestacije u Bosni i Hercegovini, koja je i ove godine okupila brojne domaće i inozemne izlagače te visoke uzvanike iz političkog i privrednog života.

Tim povodom, Mario Kordić je poželio dobrodošlicu sudionicima sajma te istaknuo da izlagači Mostar vide kao jedinstveno mjesto u kojem se svi osjećaju kao kod kuće i gdje se otvoreno može razgovarati o važnim privrednim temama bez osjećaja nepripadnosti.

– Već godinama svjedočimo kako sajam privrede u Mostaru predstavlja vrhunski društveno-politički događaj, što potvrđuje i sastav svih vas koji ste ovdje – od Federalne vlade, preko Vlade Republike Hrvatske do svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini – kazao je Kordić, dodajući kako je uvjeren da će se uz međunarodne partnere i privrednike razgovarati o temama koje su iznimno važne.

Govoreći o posebnostima sajma, istaknuo je kako će se uz glavni program na marginama održavati brojni paneli o različitim temama, na kojima će se u ovom važnom periodu za cijeli svijet razgovarati o aktualnim izazovima i problemima, s ciljem pronalaska zajedničkih rješenja i prevladavanja postojeće krize.

– Sajam se odvija u možda najvećoj privrednoj krizi ikad zabilježenoj. Svakodnevno razgovaramo s privrednicima koji su suočeni s brojnim izazovima i zbunjeni su zbog geopolitičkih previranja i posljedica sukoba u bližem i širem okruženju, što je dovelo do velike energetske krize i situacije u kojoj dosadašnja pravila u privredi i ekonomiji više ne vrijede na isti način. Iz dana u dan prate se informacije i traže rješenja kako bi se očuvala poduzeća i radna mjesta. Nadam se da će upravo na ovom sajmu biti otvoren prostor za razgovor o tim temama te zajedničko traženje načina da se barem ublaže posljedice aktualnih kretanja - poručio je Kordić.

Mostarski gradonačelnik podržao je Darijanu Filipović kao kandidatkinju HDZ-a za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, istaknuvši da je riječ o važnoj i odgovornoj funkciji koju je preuzela. Poželio joj je uspjeh i punu podršku u budućem radu, izrazivši nadu u pozitivne rezultate u periodu koje slijedi.

Dvadeset sedmi Međunarodni sajam gospodarstva Mostar ove godine okuplja oko 900 izlagača iz 27 zemalja, potvrđujući status najveće privredne manifestacije u Bosni i Hercegovini.