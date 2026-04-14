Mijatović: Osigurali smo više od pet miliona KM direktnih benefita za domaće start-upe i rast na globalnoj rang-listi

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, na posljednjoj sjednici prihvatila Informaciju o provedenim aktivnostima po projektu "Razvoj start-up ekosistema" u 2025. godini.

Govoreći o značaju projekta, zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović istakao je da je ovim potvrđeno opredjeljenje Vlade da nastavi s podrškom inovativnim biznisima koji su izuzetno značajan faktor ekonomskog razvoja.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u okviru Programa poticaja za 2025. godinu realizovalo projekt "Razvoj start-up ekosistema", s ciljem uspostave standardiziranog akceleratorskog programa koji start-upima u ranoj fazi omogućava pristup mentorima, edukaciji i investicijama.

Iz Ministarstva podsjećaju da je Vlada Federacije BiH donijela odluku o izboru korisnika sredstava, te je za realizaciju projekta izabran konzorcij „Techstars Sarajevo“, koji čine 38X Ventures Sarajevo, Zendev Mostar i Fondacija 787 Sarajevo, dok je krajnji korisnik sredstava kompanija Techstars LLC iz Sjedinjenih Američkih Država, jedan od vodećih svjetskih predakceleratorskih programa.

Ministar Mijatović dodao je i da je cilj projekta povezivanje domaće start-up zajednice s vodećim međunarodnim investitorima i mentorima, kao i priprema kompanija za ulazak u globalne akceleratorske programe.

Naglasio je da se, na osnovu realizovanih aktivnosti i ostvarenih rezultata, može zaključiti da program Techstars Sarajevo predstavlja jedan od ključnih pokretača razvoja start-up ekosistema u Federaciji BiH.

Ministar Mijatović pojašnjava da svaki start-up u okviru programa dobija pristup beneficijama u vrijednosti većoj od 100.000 KM kroz vodeće tehnološke platforme poput Google-a, Amazon-a, HubSpot-a, Notion-a i drugih, čime se značajno smanjuju operativni troškovi i povećava pristup ključnim alatima za rast.

- Dodatno, kroz proširenje kapaciteta programa, broj ugovorenih mjesta povećan je sa 40 na 50 osnivačkih pozicija u okviru "Founder Catalyst" programa. Time je ukupna tržišna vrijednost direktnih benefita za start-upe povećana i procijenjena na više od pet miliona KM, što predstavlja značajno povećanje vrijednosti i investicijske podrške dostupne lokalnim osnivačima - naveo je ministar Mijatović.

U Informaciji Ministarstva istaknuto je da je kroz program realizovan niz aktivnosti, uključujući predakceleratorski program za start-upe, edukativne radionice, međunarodne prezentacije i događaje koji su omogućili direktno povezivanje domaćih timova sa globalnom mrežom investitora i partnera.

Također, jedan od značajnih indikatora uspjeha je i podatak iz globalnog izvještaja StartupBlink za 2025. godinu, prema kojem je Bosna i Hercegovina, zahvaljujući upravo ovim aktivnostima, napredovala za pet mjesta na svjetskoj rang-listi, što je doprinijelo jačanju međunarodne vidljivosti naše zemlje.

- Ovaj rast od 27,8 posto direktna je posljedica jačanja institucionalne podrške i dolaska Techstarsa. Ponosni smo što je Federacija BiH prva u Jugoistočnoj Evropi uspjela dovesti ovakvog globalnog lidera. Vlada Federacije BiH i Ministarstvo ostvarili su značajan uspjeh dovodeći jednog od vodećih svjetskih aktera u razvoju start-up zajednice u Bosnu i Hercegovinu i zato ova inicijativa predstavlja važan korak ka jačanju domaće inovacijske i poduzetničke scene - istakao je ministar Mijatović.

Dodao je da upravo jasna struktura programa i direktan pristup globalnoj mreži investitora, mentora i znanja predstavljaju ključnu prednost za dalji razvoj start-up ekosistema u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH, također, je zadužila Federalno ministarstvo da nastavi s implementacijom ovog programa i redovnim izvještavanjem o njegovoj realizaciji, s ciljem daljeg razvoja start-up zajednice u našoj zemlji.