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ZAŠTITA DOMAĆE INDUSTRIJE

EU pooštrava pravila: Drastično smanjuje kvote za bescarinski uvoz čelika

Uvoz iznad limita oporezivat će se carinom od 50 posto

Evropska unija. Anadolija

B. A.

14.4.2026

Evropska unija uvodi nova, stroža pravila za uvoz čelika iz zemalja izvan bloka, s ciljem zaštite domaće industrije koja je pod pritiskom jeftinog stranog uvoza, posebno iz Kine.

Prema dogovoru koji su postigli predstavnici Evropskog parlamenta i država članica EU, bescarinski uvoz čelika bit će ograničen na 18,3 miliona tona godišnje. To predstavlja smanjenje od 47 posto u odnosu na kvote za 2025. godinu.

Za količine koje premaše navedeni limit predviđena je carina od 50 posto, što je dvostruko više u odnosu na dosadašnju stopu.

Ovim potezom EU nastoji stabilizovati evropsku industriju čelika i smanjiti pritisak globalne konkurencije.

# EVROPSKA UNIJA
# UVOZ ČELIKA
# STROŽA PRAVILA
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