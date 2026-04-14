EU pooštrava pravila: Drastično smanjuje kvote za bescarinski uvoz čelika

Evropska unija uvodi nova, stroža pravila za uvoz čelika iz zemalja izvan bloka, s ciljem zaštite domaće industrije koja je pod pritiskom jeftinog stranog uvoza, posebno iz Kine.

Prema dogovoru koji su postigli predstavnici Evropskog parlamenta i država članica EU, bescarinski uvoz čelika bit će ograničen na 18,3 miliona tona godišnje. To predstavlja smanjenje od 47 posto u odnosu na kvote za 2025. godinu.

Za količine koje premaše navedeni limit predviđena je carina od 50 posto, što je dvostruko više u odnosu na dosadašnju stopu.

Ovim potezom EU nastoji stabilizovati evropsku industriju čelika i smanjiti pritisak globalne konkurencije.