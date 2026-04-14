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MOSTARSKI SAJAM

Snažne trgovinske veze između Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine

Otpravnik poslova Ambasade SAD-a John Ginkel susreo se s kompanijama svjetske klase i malim preduzećima

Ginkel se susreo s kompanijama svjetske klase i malim preduzećima. Platforma X

FENA

14.4.2026

Dvadeset i sedmi Mostarski sajam pokazao je snažne trgovinske veze između Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine te demonstrirao ključnu ulogu američke tehnologije i stručnosti u podršci lokalnim preduzećima i ekonomskom razvoju.

Otpravnik poslova Ambasade SAD-a John Ginkel susreo se s kompanijama svjetske klase i malim preduzećima koja uvoze američku robu ili primjenjuju američku tehnologiju u svom poslovanju, što pokazuje kako američki inputi pokreću konkurentnost, efikasnost i rast u različitim industrijama, objavila je Ambasada SAD-a na X-u.

# SAD
# BIH
# JOHN GINKEL
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