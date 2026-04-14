Dvadeset i sedmi Mostarski sajam pokazao je snažne trgovinske veze između Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine te demonstrirao ključnu ulogu američke tehnologije i stručnosti u podršci lokalnim preduzećima i ekonomskom razvoju.

Otpravnik poslova Ambasade SAD-a John Ginkel susreo se s kompanijama svjetske klase i malim preduzećima koja uvoze američku robu ili primjenjuju američku tehnologiju u svom poslovanju, što pokazuje kako američki inputi pokreću konkurentnost, efikasnost i rast u različitim industrijama, objavila je Ambasada SAD-a na X-u.