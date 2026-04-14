MMF upozorio: Nastavak sukoba s Iranom će gurnuti svijet na ivicu recesije

Međunarodni monetarni fond upozorio je da bi daljnja eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana mogla svjetsku ekonomiju dovesti na ivicu recesije, uz porast inflacije i snažne potrese na finansijskim tržištima.

U najnovijem izvještaju, MMF navodi da se posljedice rata na Bliskom istoku već osjećaju, zbog čega su smanjene globalne prognoze ekonomskog rasta za 2026. godinu. Fond upozorava da bi i kratkotrajan sukob imao negativne efekte, dok bi dugotrajniji rat mogao izazvati ozbiljne globalne poremećaje.

Prema osnovnom scenariju, globalni rast bi mogao pasti sa 3,4 posto na 3,1 posto u 2026. godini, dok bi inflacija porasla na 4,4 posto. U nepovoljnijem scenariju, uz zadržavanje visokih cijena energenata, rast bi usporio na 2,5 posto, a inflacija bi mogla dostići 5,4 posto.

Najgori mogući scenario, koji uključuje dugotrajan sukob i cijene nafte iznad 110 dolara po barelu, doveo bi svjetsku ekonomiju na prag recesije sa rastom od oko 2 posto.

MMF podsjeća da je globalna ekonomija ispod tog nivoa rasta bilježila samo nekoliko puta od 1980. godine, uključujući finansijsku krizu 2008. i pandemiju 2020. godine.

Tržišta pod pritiskom

Dodatni pritisak dolazi sa tržišta energenata. Cijene nafte su početkom sedmice prešle 100 dolara po barelu nakon zastoja u pregovorima između Vašingtona i Teherana te američke blokade Hormuškog moreuza, ključne svjetske rute za transport nafte.

Iako su cijene kasnije blago pale, neizvjesnost i dalje dominira globalnim tržištima.

MMF upozorava da će najveći udar osjetiti zemlje u razvoju i neto uvoznici energije, dok će posljedice osjetiti i razvijene ekonomije. Posebno je pogođena Velika Britanija, gdje je prognoza rasta spuštena na 0,8 posto, uz inflaciju blizu 4 posto, što je najviši nivo među zemljama G7.

Također, Fond je blago smanjio prognozu rasta za Sjedinjene Američke Države na 2,3 posto, navodeći da se posljedice sukoba već odražavaju na domaćinstva kroz rast cijena energenata i troškova života.

Poziv na hitnu reakciju

Na proljetnim sastancima MMF-a i Svjetske banke u Vašingtonu, finansijski lideri raspravljali su o mogućim mjerama odgovora na krizu. Britanska ministrica finansija Rejčel Rivs pozvala je na koordinisan međunarodni odgovor, uz naglasak na zaštitu građana i ciljanu podršku ekonomiji.

Glavni ekonomista MMF-a Pjer-Olivije Gurinša upozorio je da je dio ekonomske štete već nastao, uprkos signalima povremenog smirivanja tenzija.

Zaključak MMF-a je jasan: najefikasniji način da se spriječi dublja globalna kriza jeste brzo okončanje sukoba.