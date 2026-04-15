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123 PRODAJNA MJESTA

U RS danas stupa na snagu odluka o jeftinijem gorivu

Na umanjenje cijene goriva pravo imaju svi punoljetni građani sa ličnom kartom koju je izdao MUP RS

Nove cijene. Facebook

Dž. R.

15.4.2026

Danas na području bh. entiteta Republika Srpska stupa odluka vlade kojom se odriče akcize na gorivo od 10 feninga po litru goriva, a ugovori su potpisani s trgovcima naftnih derivata.

Odluku o direktnoj podršci donijela je Vlada RS-a zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata.

Odnosi se na 123 prodajna mjesta kod 11 trgovaca naftnim derivatima na malo.

To su: Nestro petrol” a.d. Banja Luka, “Krajina petrol” a.d. Banja Luka, “Hifa petrol” d.o.o. Sarajevo, “Madžar” d.o.o. Gradiška, “Despotović” d.o.o. Bijeljina, “Trigma” d.o.o. Banja Luka, “Pemako” d.o.o. Banja Luka, “Sana kop” d.o.o. Ribnik, “Vicanović” d.o.o. Laktaši, “Leburić komerc” d.o.o. Prnjavor i “Nes petrol” d.o.o. Banja Luka.

Odluka će važiti do 16. maja, nakon čega će biti razmatrane nove mjere podrške.

Na umanjenje cijene goriva pravo imaju svi punoljetni građani sa ličnom kartom koju je izdao MUP RS-a i koji imaju domaće registarske tablice.

Litar dizela u Banjoj Luci trenutno košta oko 3,70 KM, a benzina oko 3 KM.

# GORIVO
# RS
# CIJENE
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